INE ordena retirar spot del PAN contra Morena

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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó retirar el promocional "Nos traicionaron", difundido por el PAN en contra de Morena, debido al uso indebido de la pauta y difusión de contenido calumnioso.

A través de un comunicado, explicó que en el promocional, en su versión para radio y televisión, Movimiento de Regeneración Nacional denunció que se utilizan narrativas de violencia, criminalización y apología del delito como mecanismos de propaganda político-electoral.

En ese sentido, dicha Comisión resolvió, por unanimidad, declarar procedente la solicitud de medidas cautelares respecto al retiro de manera inmediata de la propaganda objeto de denuncia.

Argumentó que, si bien no se advierte la imputación de algún delito en particular, desde una óptica preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, las frases contenidas en el promocional no constituyen una mera crítica u opinión política, sino afirmaciones de hechos posiblemente falsos, que no se encuentran soportadas en elementos mínimos que pudieran presumir su veracidad, tales como notas periodísticas o algún otro tipo de información pública.

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Con respecto a la tutela preventiva, el INE la consideró improcedente, porque indicó que desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, es una solicitud que versa sobre hechos futuros de realización incierta.