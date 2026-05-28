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Senado recibe minuta de reforma judicial

Comisiones fueron citadas este jueves para dictaminarla, mientras el pleno sesionará por la tarde en espera del proyecto

Por El Universal

Mayo 28, 2026 08:35 a.m.
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Senado recibe minuta de reforma judicial
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      La Mesa Directiva del Senado de la República recibió en los primeros minutos de este jueves la minuta de la Cámara de Diputados relacionada con la reforma al Poder Judicial.

      De inmediato, la presidenta de la cámara alta, Laura Itzel Castillo Juárez, la turnó a las comisiones dictaminadoras.

      Las comisiones de Puntos Constitucionales, que preside Oscar Cantón Zetina, y de Estudios Legislativos Primera, encabezada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara fueron convocadas a sesionar a partir de las 13:00 hrs.

      En tanto, el pleno del Senado sesionará desde las 15:00 hrs en espera de ese y el resto de los dictámenes de las minutas procedentes de la Cámara de Diputados.

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