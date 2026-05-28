Morena abre puerta a reelección de magistrados electorales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Morena en la Cámara de Diputados le "regaló" a los magistrados en funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral la posibilidad de reelegirse, tras una polémica reserva presentada por el expresidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, quien argumentó que se busca "salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación".

Tras 15 horas de presentación de reservas al dictamen de la reforma judicial para aplazar los comicios a 2028, se aprobó esto por 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

Una de las voces que se opuso a la reelección de magistraturas del TEPJF fue el vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien acusó un "albazo" y solicitó retirar la reserva por ser contraria al "espíritu" de la reforma judicial aprobada en 2024.

El vicecoordinador guinda aseguró que la propuesta estaba "llena de trampas" porque restaura la reelección de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, hecho que calificó como "muy grave".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No es un tema menor. Estamos violando la Constitución Política del Estado Mexicano [...] Aquí juramos respetar la Carta Magna cuando tomamos protesta como legisladores", condenó desde tribuna.

Ramírez Cuéllar subrayó que el espíritu de la reforma judicial fue acabar con las castas que se perpetuaban en los tribunales colegiados, en los juzgados de distrito y en tribunales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o la propia Sala Superior del Tribunal Electoral.

"Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México", advirtió.

El morenista señaló que, precisamente, el cambio constitucional se realizó para garantizar la movilidad y otorgarle al pueblo una justicia más clara, honesta y expedita.

"Por la decencia de la reforma judicial y por la integridad de la iniciativa que presentó nuestra presidenta de la República les pido que retiremos esa reserva, que no hagamos el ridículo nacional", exigió.

Alfonso Ramírez Cuéllar se posicionó en contra de tener "tribunales de contentillo" e hizo un llamado a honrar la memoria de José María Morelos con tribunales que amparen y defiendan a la ciudadanía.

Legisladores del Partido del Trabajo también se manifestaron en contra, como la diputada Margarita García, quien acusó que algunos morenistas impulsaron la reelección para beneficio propio.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, durante la presentación de reservas al dictamen para aplazar la elección judicial a 2028. Foto: Especial

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, durante la presentación de reservas al dictamen para aplazar la elección judicial a 2028. Foto: Especial

Perfil de Ramírez Cuéllar

Actual vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Ramírez Cuéllar se ha desempeñado como legislador desde 1991, año en el que fue diputado local en la II Legislatura de la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal.

Posteriormente, ha fungido como diputado federal en la LVII Legislatura, LIX Legislatura y en la LXIV Legislatura, esta última entre 2018 y 2021, donde presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sus comienzos en la política se remontan al extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues fue integrante fundador de este partido desde 1989 y candidato a senador en el año 1994.

Luego dio el salto a Morena, donde fue candidato a diputado federal en el año 2015. Como militante guinda, se desempeñó en 2021 como presidente del partido en la Ciudad de México.