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Lluvias mantienen cerrado desnivel Manuel José Othón

Autoridades piden tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante la mañana de este jueves

Por Redacción

Mayo 28, 2026 07:28 a.m.
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Lluvias mantienen cerrado desnivel Manuel José Othón
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      La mañana de este jueves se mantiene cerrado el desnivel Manuel José Othón debido a las lluvias registradas en la capital potosina, informó el Ayuntamiento de San Luis Potosí a través del reporte de estado y afluencia de vialidades emitido a las 06:30 horas.

      De acuerdo con la información oficial, la circulación en la zona fue suspendida como medida preventiva, mientras que el tránsito vehicular está siendo desviado hacia Azteca Norte y avenida México.

      El resto de los pasos a desnivel y vialidades monitoreadas permanecen transitables, entre ellas Himalaya, Plaza San Luis, Glorieta Real Inn, Glorieta González Bocanegra, Río Santiago, Puente de Pemex y el bulevar Jacobo Payán.

      Las autoridades municipales exhortaron a la población a manejar con precaución, respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones de los agentes de vialidad.

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