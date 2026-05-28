Lluvias mantienen cerrado desnivel Manuel José Othón
Autoridades piden tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante la mañana de este jueves
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La mañana de este jueves se mantiene cerrado el desnivel Manuel José Othón debido a las lluvias registradas en la capital potosina, informó el Ayuntamiento de San Luis Potosí a través del reporte de estado y afluencia de vialidades emitido a las 06:30 horas.
De acuerdo con la información oficial, la circulación en la zona fue suspendida como medida preventiva, mientras que el tránsito vehicular está siendo desviado hacia Azteca Norte y avenida México.
El resto de los pasos a desnivel y vialidades monitoreadas permanecen transitables, entre ellas Himalaya, Plaza San Luis, Glorieta Real Inn, Glorieta González Bocanegra, Río Santiago, Puente de Pemex y el bulevar Jacobo Payán.
Las autoridades municipales exhortaron a la población a manejar con precaución, respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones de los agentes de vialidad.
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