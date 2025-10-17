Inhabilitan a Farmacéutica Loeffler por Incumplimiento

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- Este viernes fue publicada en el "Diario Oficial de la Federación" (DOF) una circular que comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los estados, para que se abstengan de aceptar propuestas o celebren contratos con la empresa Loeffler S.A. de C.V.

"Se concluyó el procedimiento administrativo incoado en contra de la empresa Loeffler, S.A. de C.V., en donde se determinó imponerle las sanciones administrativas consistentes en la inhabilitación por el plazo de 3 meses", se indica ante el incumplimiento al ISSSTE.

Con esto, la farmacéutica no podrá por sí misma, o a través de interpósita persona, presentar propuestas, ni celebrar contrato alguno de los regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas conforme a los convenios que celebraran con el Ejecutivo Federal.

Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la empresa no quedarán comprendidos en la aplicación de esta circular.

Según la empresa mexicana, comercializan medicamentos genéricos, OTC y marcas propias, "con enfoque en calidad, seguridad y eficacia, comprometido con la salud de las familias mexicanas mediante soluciones accesibles y confiables".