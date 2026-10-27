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Inundaciones atípicas afectan Ciudad Juárez

Por El Universal

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Inundaciones atípicas afectan Ciudad Juárez
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      Ciudad Juárez, Chih.- Una serie de lluvias fuertes y granizo provocaron que decenas de casas, carros y vialidades en Ciudad Juárez quedaran inundadas durante las últimas horas.

      La contingencia comenzó desde la tarde del viernes cuando una fuerte tormenta con granizo inundó gran parte del norponiente de la ciudad e incluso el Hospital General de Zona No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resultó afectado por las inundaciones.

      El sábado se reportó otra tormenta en la que, de acuerdo con datos de Protección Civil Municipal, las precipitaciones superaron los 25 milímetros y se concentraron principalmente en los arroyos Del Mimbre, De las Víboras y en las inmediaciones del viaducto Mártires del 68, donde el caudal aumentó debido a las lluvias registradas también en la Sierra de Juárez.

      La corriente del agua provocó que decenas de calles de colonias asentadas en el poniente de Ciudad Juárez se convirtieran en ríos; hubo al menos ocho vehículos arrastrados por la corriente y alrededor de 40 automóviles con afectaciones por inundación.

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      Asimismo, se registró el rescate de una familia de 10 integrantes —cuatro adultos y seis menores de edad—, cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente de agua.

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