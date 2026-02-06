Investigación del homicidio de Carlos Manzo avanza con reunión clave

MORELIA, Mich., febrero 6 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), adelantó que sostendrá un encuentro con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para revisar el caso del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

"Hoy, por instrucciones de la Presidenta, yo me voy a reunir después de aquí, a mediodía en Uruapan, con la presidenta municipal, con la señora Grecia, y también para comentar de los avances que tenemos y ver cualquier inquietud que ella tenga", comentó el titular de la SSPC.

Esto, luego de que Quiroz pidiera que se investigue a políticos del estado como Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería, García Harfuch reiteró que el móvil del homicidio de Manzo fue "por parte de la delincuencia organizada, de un grupo radical en Jalisco".

"Todas las líneas de investigación se van a agotar, todas las líneas de investigación se están trabajando con la Fiscalía General de Justicia, pero también, cuando hay una denuncia, pues nosotros lo que hacemos es parte de inicio de una investigación, más no una acusación sin pruebas", indicó.