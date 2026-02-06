logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Fotogalería

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Investigación del homicidio de Carlos Manzo avanza con reunión clave

En la conferencia matutina, García Harfuch revela detalles sobre la investigación del homicidio

Por El Universal

Febrero 06, 2026 12:13 p.m.
A
Investigación del homicidio de Carlos Manzo avanza con reunión clave

MORELIA, Mich., febrero 6 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), adelantó que sostendrá un encuentro con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para revisar el caso del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

"Hoy, por instrucciones de la Presidenta, yo me voy a reunir después de aquí, a mediodía en Uruapan, con la presidenta municipal, con la señora Grecia, y también para comentar de los avances que tenemos y ver cualquier inquietud que ella tenga", comentó el titular de la SSPC.

Esto, luego de que Quiroz pidiera que se investigue a políticos del estado como Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería, García Harfuch reiteró que el móvil del homicidio de Manzo fue "por parte de la delincuencia organizada, de un grupo radical en Jalisco".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Todas las líneas de investigación se van a agotar, todas las líneas de investigación se están trabajando con la Fiscalía General de Justicia, pero también, cuando hay una denuncia, pues nosotros lo que hacemos es parte de inicio de una investigación, más no una acusación sin pruebas", indicó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investigación del homicidio de Carlos Manzo avanza con reunión clave
Investigación del homicidio de Carlos Manzo avanza con reunión clave

Investigación del homicidio de Carlos Manzo avanza con reunión clave

SLP

El Universal

En la conferencia matutina, García Harfuch revela detalles sobre la investigación del homicidio

Omar García Harfuch presenta avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Omar García Harfuch presenta avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Omar García Harfuch presenta avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

SLP

El Universal

El Plan Michoacán muestra resultados en la lucha contra la extorsión y detenciones por delitos de alto impacto en el estado.

Claudia Sheinbaum refuerza la seguridad en Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo
Claudia Sheinbaum refuerza la seguridad en Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo

Claudia Sheinbaum refuerza la seguridad en Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo

SLP

El Universal

Importantes detenciones se han realizado en la célula criminal vinculada al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Gobernador Ramírez Bedolla celebra avances del Plan Michoacán
Gobernador Ramírez Bedolla celebra avances del Plan Michoacán

Gobernador Ramírez Bedolla celebra avances del Plan Michoacán

SLP

El Universal

Michoacán se convierte en ejemplo educativo con casi 50 mil becas de Gertrudis Bocanegra entregadas a nivel universitario