Investigación revela detalles sobre Vuelos de la Muerte y desapariciones forzadas en México

La mandataria mexicana se une a familiares de desaparecidos políticos en un encuentro histórico

Por EFE

Agosto 30, 2025 06:16 p.m.
A
Investigación revela detalles sobre Vuelos de la Muerte y desapariciones forzadas en México

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este sábado con integrantes del Comité Eureka!, conformado por familiares de personas desaparecidas durante la llamada 'Guerra Sucia', un periodo de represión gubernamental y desaparición forzada ocurrida en las décadas de 1970 y 1980.

"En Palacio Nacional, recibí al comité Eureka de familiares de desaparecidos políticos durante el periodo de la guerra sucia. Trabajamos todos los días por la verdad", señaló la mandataria mexicana, en un breve mensaje en X, acompañado de una fotografía del encuentro.

Sheinbaum no dio más detalles de la reunión con miembros del Comité Eureka!, organización que participó en la reciente investigación 'La lista Apresa y los vuelos de la muerte', liderada por los medios digitales Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

El encuentro tuvo lugar en el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, pocos días después de que la investigación confirmara que "el Ejército lanzó a personas al mar".

El listado contiene los nombres de 183 personas detenidas entre 1972 y 1974, víctimas de los llamados 'vuelos de la muerte', cuyos cuerpos fueron arrojados al mar durante la 'Guerra Sucia'.

No obstante, no ha habido consecuencias para los responsables, situación similar a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, donde se han comprobado vínculos del Ejército, sin que ningún Gobierno actúe en consecuencia.

Durante la década de 1970 y parte de la de 1980 existió en México una etapa llamada 'Guerra sucia', caracterizada por la represión del Gobierno, la violencia estatal y la desaparición forzada de disidentes y opositores políticos.

México acumula a la fecha más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

SLP

EFE

La mandataria mexicana se une a familiares de desaparecidos políticos en un encuentro histórico

