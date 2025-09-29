logo pulso
Investigaciones en curso tras liberación de personas vinculadas a la Luz del Mundo

Autoridades investigan las irregularidades en la detención de individuos vinculados a la Luz del Mundo y el hallazgo de armas en un campo de entrenamiento.

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 02:12 p.m.
A
Investigaciones en curso tras liberación de personas vinculadas a la Luz del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que siguen las investigaciones, después de que se liberaron a 38 personas ligadas a la Luz del Mundo en Michoacán y que estaba en un campo de entrenamiento.

"La jueza encuentra que hay irregulares en la detención, lo que sí es cierto es que estaban en un lugar, presuntamente de entrenamiento, entonces las investigaciones siguen", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 29 de septiembre en Palacio Nacional.

Apuntó que la Fiscalía de Michoacán es la que hizo la detención, "pero los lleva a la Fiscalía General de la República, dado que había armas de uso exclusivo, armas de fuego".

"Había armas reales y había réplicas, y estaban en entrenamiento", refirió la titular del Ejecutivo federal.

"Lo que define la jueza es que no corresponde los horarios que se puso en la detención ni había orden de cateo.

"El Gabinete de Seguridad federal está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todas maneras se sigue investigando por qué había este campo de entrenamiento ligado a una iglesia.

"Porque sigue habiendo este hecho, más allá de la hora de la detención pudiera haber habido problemas, errores en orden de cateo, que no tengo la certeza.

"Lo tiene que definir la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del estatal", comentó la titular del Ejecutivo federal.

