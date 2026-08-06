Investigan en Sinaloa crimen de influencer

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Culiacán, Sin.- El asesinato del influencer César Gastelum es investigado como homicidio doloso y una línea de investigación se basa en las publicaciones que hacía.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa indicó que este caso es "investigado a fondo", tomando como referencia el video que captó el momento del ataque, afuera de un restaurante de comida rápida en el desarrollo urbano de Tres Ríos.

La dependencia señaló que se siguen diversas líneas de investigación, tomando en cuenta la actividad profesional de este influencer, quien al momento de ser privado de la vida grababa un programa relacionado con las actividades de los distribuidores de alimentos y estaba en compañía de otros dos jóvenes.

En la grabación se escucha que, momentos antes del ataque, uno de los compañeros de César Gastelum dice "esos chavalos me dan miedo", en referencia a dos motociclistas que dieron varias vueltas y que finalmente cometieron el asesinato.

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El Gabinete de Seguridad Federal informó que colabora con la Fiscalía de Sinaloa en las investigaciones. Precisó que entre las líneas de investigación se encuentran las publicaciones, de la víctima pues en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

Blanco fácil

Al menos 19 influencers han sido asesinados en ocho estados de 2024 a la fecha; ocho de estos casos ocurrieron en Sinaloa.

Se trata de hombres y mujeres dedicados a difundir en redes sociales contenidos sobre moda, estilo de vida, información de seguridad y policiaca, así como denuncias contra políticos y daños al medio ambiente.

De acuerdo con un recuento realizado por El Universal, durante 2024 se reportaron cuatro asesinatos, en 2025 la cifra se elevó a 11 y en lo que va de 2026 suman cuatro.

Del total, ocho casos se registraron en Sinaloa, tres en Guerrero, dos en Jalisco y dos en Nuevo León, mientras que en Baja California Chiapas, Morelos y Guanajuato se contó un homicidio por entidad.