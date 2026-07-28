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Investigarán caso del profesor que se suicidó

Por El Universal

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Investigarán caso del profesor que se suicidó
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el suicidio del profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), Alberto Israel Jasso Cruz, luego de una denuncia por abuso sexual, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se trata de una situación complicada que amerita la revisión de los protocolos y pidió que la investigación se haga apegada a encontrar la verdad, que se haga justicia, y sin revictimizar a nadie.

      El profesor fue hallado sin vida el pasado 21 de julio, días después de que una de sus alumnas presentó una denuncia en su contra por abuso sexual. Antes de su muerte, el académico publicó un video en el negaba los señalamientos y acusó corrupción en el sistema judicial.

      El lunes, alrededor de un centenar de exalumnos, amigos y familiares del profesor realizaron un acto de apoyo al académico frente al plantel para exigir una investigación transparente sobre el caso, además de que se respete el principio de presunción de inocencia.

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