logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Jalisco registra mayor número de contagios de sarampión en 2026

Jalisco es la entidad con más contagios confirmados de sarampión en lo que va del año 2026.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 01:58 p.m.
A
Jalisco registra mayor número de contagios de sarampión en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Derivado del incremento en los casos de

sarampión
en el país

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, la Secretaría de Salud (Ssa) ha aplicado 16 millones 252 mil vacunas contra dicha enfermedad, del 1 de enero de 2025 al 13 de febrero de 2026.
"La Secretaría de Salud hace un llamado a las mamás y papás a revisar esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva", invitó la dependencia federal a través de un comunicado.
Hasta el 13 de febrero, en el país se han registrado 24 mil 913 casos probables de sarampión, de los cuales se han confirmado 9 mil 478 contagios.
La Secretaría de Salud también ha confirmado 29 defunciones provocadas por sarampión, la mayoría de ellas en Chihuahua (21).
En lo que va del año, Jalisco es la entidad en la que se han registrado el mayor número de contagios, la dependencia reportó 1 mil 765 casos confirmados, hasta el pasado 13 de febrero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jalisco registra mayor número de contagios de sarampión en 2026
Jalisco registra mayor número de contagios de sarampión en 2026

Jalisco registra mayor número de contagios de sarampión en 2026

SLP

El Universal

Jalisco es la entidad con más contagios confirmados de sarampión en lo que va del año 2026.

Sheinbaum defiende a Salma Hayek tras encuentro en Palacio Nacional
Sheinbaum defiende a Salma Hayek tras encuentro en Palacio Nacional

Sheinbaum defiende a Salma Hayek tras encuentro en Palacio Nacional

SLP

El Universal

Hayek valoró los incentivos para el cine mexicano presentados en Palacio Nacional.

IMSS y STPS reciben quejas por condiciones laborales
IMSS y STPS reciben quejas por condiciones laborales

IMSS y STPS reciben quejas por condiciones laborales

SLP

El Universal

Trabajadores denuncian traslado forzado a oficinas de la Fiscalía sin seguro social.

Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad
Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad

Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum descartó fisuras internas en la 4T tras reportes de división en Morena a seis meses de elecciones.