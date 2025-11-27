Jalisco se prepara para ser la sede más mexicana del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Durante la presentación de avances rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que la entidad se prepara para ser "la sede más mexicana del Mundial", combinando modernidad, identidad cultural y celebraciones masivas en el corazón de Guadalajara.

"A México en el mundo lo representan los símbolos de Jalisco: el tequila, el mariachi, la charrería, y por eso nos hemos propuesto ser la sede más mexicana", afirmó Lemus.

El mandatario anunció que Jalisco espera entre 2.5 y 3 millones de visitantes durante los 39 días de competencia. La entidad ofrecerá 90 mil habitaciones hoteleras, lo que la posicionará como el tercer estado con mayor oferta turística del país, además de ser la sede la ciudad con: Tres centros de entrenamiento para selecciones internacionales; Un centro estatal de voluntarios, y cuatro partidos mundialistas, incluyendo un juego histórico para México.

Lemus destacó que, pese a haber sido sede mundialista en 1970 y 1986, la Selección Mexicana jamás jugó en Jalisco, situación que cambiará en 2026.

"En este Mundial, el 18 de junio, la Selección Mexicana jugará en el Estadio Guadalajara. Será una gran fiesta", celebró.

Entre las acciones de preparación destacan: Renovación total de la cancha e internet gratuito en el Estadio Guadalajara; Ampliación del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, calificado por autoridades aeronáuticas como el mejor de Latinoamérica.

También la nueva Línea 4 de transporte público, inaugurada en diciembre, y Línea 5 de electromovilidad, que conectará el aeropuerto con el Estadio Guadalajara, Expo Guadalajara y el Centro Histórico.

El Fanfest oficial se realizará durante los 39 días del Mundial en el Centro Histórico de Guadalajara, en la llamada "Cruz de Plazas", donde se encuentran la Catedral Metropolitana, el Teatro Degollado, el Palacio de Gobierno y el recinto Legislativo.

Habrá además una fiesta gastronómica, cultural, y la rehabilitación de 270 canchas de futbol en los 125 municipios, y un récord Guinness donde niñas y niños conectarán el Estadio Jalisco con el Estadio Guadalajara con un solo balón.

La emblemática Glorieta de La Minerva será remodelada, volverá transitable para peatones y será la sede de conciertos gratuitos especiales previos y durante el Mundial.

"Maná tocará un concierto completamente gratuito en la glorieta de la Minerva... estamos cerrando el trato para que sea el 17 de junio, un día antes del partido de la Selección Mexicana", anunció Lemus.

"También habrá otro concierto público con Alejandro Fernández. Será una gran fiesta al estilo Jalisco", aseguró el mandatario estatal.