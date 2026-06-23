Johnson: "Los encontraremos"

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Ciudad de México.- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lanzó otra advertencia a integrantes de la delincuencia: los encontraremos sin importar qué método utilicen.

A través de sus redes sociales, Johnson destacó el aseguramiento que hicieron autoridades estadounidenses de 43 mil cartuchos de munición en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona, con tecnología avanzada de inspección no intrusiva.

Indicó que este decomiso reafirma el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles.

"También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener actividades ilícitas.

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"Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos. Trabajando juntos Estados Unidos y México fortalecemos la seguridad y hacemos que nuestras naciones sean más seguras", dijo.

Diane J. Sabatino, comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Operaciones de Campo, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), destacó este decomiso de 43 mil cartuchos.

El embajador puntualizó que en un mismo día se dieron dos decomisos en los que oficiales de CBP descubrieron 40 cajas que contenían 15 mil cartuchos de municiones en un vehículo y 44 cajas con otros 28 mil en otro.

La semana pasada, el embajador Johnson sostuvo un encuentro sobre migración con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y con el canciller Roberto Velasco, como instruyó la presidenta Sheinbaum Pardo, en el marco de la coordinación entre ambos países.

Este encuentro se da luego de la reunión de seguridad en la que México y Estados Unidos alcanzaron acuerdos en una "nueva era" de cooperación en este tema.

"Con este espíritu de cooperación, ambos países están tomando medidas rápidas y decisivas —a través del Grupo Bilateral de Implementación (GBI)— para combatir el tráfico de drogas y armas, fortalecer nuestra frontera compartida, desmantelar las redes de los cárteles y hacer frente a las amenazas que socavan la seguridad y la prosperidad de las comunidades a ambos lados de la frontera", expuso la embajada.

Recientemente, el embajador Johson afirmó que la cooperación ya está dando resultados porque se ha reducido en más de 95% el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos, además de que las muertes por sobredosis en su país han bajado 35%.