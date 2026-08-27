La 4T se deslinda de Enrique Inzunza

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Ciudad de México.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, deslindó a su partido del senador Enrique Inzunza, quien este miércoles solicitó separarse de la bancada guinda en el Senado debido a las acusaciones de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

"A partir de hoy [ayer], él tomó la decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena y actuar como senador independiente, por lo cual desde ahora sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal... no serán responsabilidad nuestra sus expresiones, sus acciones", dijo en conferencia de prensa.

La dirigente morenista señaló que Enrique Inzunza no avisó previamente al partido que se separaría de la bancada en el Senado y afirmó que hubiera sido preferible que pidiera licencia al cargo "para sujetarse a las investigaciones".

"Nadie está por encima del movimiento y de nuestra causa, no tuvimos conocimiento previo de su decisión, nosotros hubiéramos querido que se hubiera separado, que hubiera pedido licencia", dijo.

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Ariadna Montiel detalló que propondrá abrir un proceso interno para determinar si el senador Inzunza seguirá afiliado a Morena o no.

"La comisión es la que decide, define estatutariamente quién sigue siendo, quién es militante y quién ya no lo es, hay unas medidas cautelares previas para que, en su caso, darle debido proceso de manera interna para realizar estas acciones de manera correcta, y platicaré seguramente (...) con la comisión al respecto", resaltó.

Ayer por la mañana, el senador Inzunza anunció su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado para asumir funciones como senador independiente. A través de una carta dirigida al coordinador de su bancada, Ignacio Mier, y difundida en redes sociales, el legislador afirmó: "Soy abogado de mí mismo", por lo que ejercerá su propia defensa amparado en su probidad profesional y honestidad personal.

"Por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena para ejercer mi cargo de senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes", subrayó.

En su escrito, Inzunza sostuvo que el destinatario final de esta embestida desde Estados Unidos es el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"No se precisa mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida. Sería una cobardía y un error consentirlo o permitirlo", enfatizó.