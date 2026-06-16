La corrupción invade atención a las víctimas

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Cuernavaca, Mor.- La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) de Morelos, opera bajo un esquema de corrupción sistemática donde los afectados son los deudos y las víctimas del delito. Testimonios y procesos oficiales denuncian la existencia de una red interna dedicada a exigir "moches" a los beneficiarios de fondos resarcitorios.

Las víctimas y sus familiares, de acuerdo con investigaciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), reciben ayuda de abogados vinculados a la CEARV bajo la condición de entregar porcentajes de los recursos que el Estado les otorga por reparación de daños.

El auditor de la ESAF, dependiente del Congreso de Morelos, José Blas Cuevas Díaz, confirmó que unas nueve víctimas sostienen acusaciones directas contra la actual comisionada de la CEARV, Eva Penélope Picazo Hernández.

Por dichos señalamientos, Picazo presentó ante el juzgado sexto de distrito un juicio de amparo contra el libramiento, existencia o ejecución de cualquier orden de aprehensión, comparecencia, localización o presentación en su contra.

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Solicitó la protección de la justicia federal después que el fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, reveló que hay al menos siete carpetas de investigación contra la comisionada de la CEARV por falta de cumplimiento en cuanto a los derechos que tienen las víctimas de ser atendidas en sus reclamos.

Desde su creación, en 2018, la Comisión arrastra señalamientos de cobro de "moches" a familiares de víctimas, uso de recursos para beneficiar a parientes y desatención a las víctimas.

Los dos titulares que han pasado por la CEARV tienen carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción. La primera comisionada, Nadxieelii Carranco Lechuga (2018-2021), es investigada por contratar como único proveedor, durante su gestión, a una empresa cuyo propietario es familiar de su esposo.

Nadxieelii Carranco, ombudsperson del estado, explica que "las quejas están muy vinculadas a la dilación en el pago de medidas de reparación, así como a malos tratos, falta de información y no darles acceso a sus expedientes".

La CDHM tiene en activo unas 13 quejas iniciadas contra la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas, pero también tiene, en un periodo de los últimos seis años, 10 recomendaciones a la misma Comisión Ejecutiva contra su personal o la titular.