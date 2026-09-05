La FGR no investiga a Andy ni a Adán: CSP

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Guadalupe, Zac.- La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que con lo que ha informado la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el momento no hay investigaciones contra el senador Adán Augusto López Hernández ni contra Andrés Manuel López Beltrán por presunto huachicol fiscal.

En su conferencia de este viernes en el 52o Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, Sheinbaum Pardo mencionó que "Andy" no es servidor público.

"No hay investigaciones hasta donde nos ha informado la fiscalía, y la fiscalía, pues tiene que informar. Hay varias líneas de investigación que las hemos informado aquí. Alguien pudo haber dicho algo en un testimonio y eso tiene que analizar la fiscalía: si tiene validez, si tiene alguna prueba o no tiene pruebas", comentó.

Cuestionada sobre si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene alguna investigación contra "Andy" y López Hernández, la Titular del Ejecutivo respondió: "En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, pues él no es servidor público. En el caso del senador Adán Augusto, pues él fue secretario de Gobernación, y hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguna investigación. Si fuera necesario, la secretaria [Raquel] Buenrostro puede informarlo".

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Recordó que fue la propia Secretaría de Marina la que denunció el caso de huachicol fiscal vinculado a investigaciones previas que hizo el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

Panorama electoral

La Presidenta rechazó que Morena deba prepararse para enfrentar una elección intermedia complicada en 2027, como advirtió la semana pasada el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien llamó a los integrantes del partido a alistarse ante el fortalecimiento de la oposición.

Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre los posibles resultados electorales de 2027, al señalar que ese proceso corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Ya no me toca a mí hablar en particular del resultado de la elección del 27. Ya es un proceso que le tocará al Instituto Nacional Electoral", afirmó.

Argumentó que el respaldo a Morena se mantiene por los resultados de su administración, particularmente en materia de programas sociales, seguridad, economía, entre otros.

Sobre si ve un escenario complicado para Morena en las elecciones del próximo año, evitó asumir que exista un panorama adverso para su movimiento: "No veo malos escenarios para México. Vamos a decirlo así".

En la Plaza de Armas de Zacatecas, a donde acudió como parte de su gira de rendición de cuentas tras su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reiteró que no hay división en la Cuarta Transformación.