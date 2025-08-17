La Hiena, presunta líder del Cártel San Luis Rey, detenida en Oaxaca

OAXACA, Oax. (EL UNIVERSAL).- Hermelinda M. O., conocida como "La Hiena", fue detenida en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina. Según la Fiscalía General de Oaxaca, era una pieza clave en la distribución de droga a gran escala en el Istmo de Tehuantepec y presuntamente proveedora de Iván, conocido como "El Cromo", otro líder criminal en la región.

Mediante un comunicado, aseguró que, tras la ejecución de su suegro, Melchor R. C., el 4 de mayo de 2023, Hermelinda habría tomado el control del negocio familiar ligado al Cártel de San Luis Rey, encabezado actualmente por Raymundo y Keni R. C.

"El presunto líder criminal Melchor fue emboscado junto con su escolta, Humberto G. R., en un camino de terracería entre Mixtequilla y San Luis Rey, cuando viajaban en una camioneta Toyota negra con placas de Veracruz. Ambos recibieron múltiples impactos de fusiles AR-15 calibre .223. En el lugar, la policía aseguró una granada de fragmentación que no alcanzó a detonar, por lo que fue necesario el apoyo de la Sedena", detalló.

La Fiscalía de Oaxaca informó que la detenida, apodada ya en los informes como "La Hiena", quedó a disposición de la autoridad ministerial, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica.

E informó que, durante su detención y cateo realizado en Santa María Mixtequilla, en una vivienda vinculada a su pareja sentimental, Rogelio, conocido como "El Melchorcito", se decomisaron dos fusiles de asalto AK-47, calibre 7.62, conocidos como cuernos de chivo, así como un rifle Galil de uso exclusivo del Ejército.

"Con su arresto, las autoridades dan un golpe a la estructura del cártel de San Luis Rey, una de las organizaciones criminales más violentas que operan en el Istmo", aseguró.