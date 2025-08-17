Exigen celeridad en caso del crematorio

Ciudad Juárez, Chih.- A casi dos meses de que fueran encontrados los 386 cuerpos en el Crematorio Plenitud, familiares de posibles víctimas siguen realizando acciones para exigir justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez.

El colectivo Memoria Verdad y Justicia, realizó durante el sábado un tendedero de carta abierta, en la explanada de la FGE en esta frontera, donde los familiares de posibles víctimas del crematorio manifestaron su sentir con el caso.

En el acto los familiares de los posibles afectados, manifestaron su descontento por el caso, en donde aseguran cremaron a sus familiares, pero les entregaron arena o algo que no es la ceniza de sus muertos.

“Es algo muy triste mi familiar murió en el 2023 y su funeral fue en la funeraria Del Carmen (una de las implicadas en el caso del crematorio). Cuando mi hijo murió me dijeron que había sido cremado en El Paso, pero cuando yo me enteré de eso, comencé a buscar papeles y no me dieron nada que comprobara que mi hijo fue cremado allá”, expresó una de las afectadas.

Los familiares llevaron algunas imágenes de sus difuntos y que creen que forman parte de los 386 cuerpos encontrados hace casi dos meses en el crematorio Plenitud.