La Marina da de baja a Farías Laguna

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Ciudad de México.- Fernando Farías Laguna —acusado de liderar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas— fue dado de baja de manera definitiva de la Secretaría de Marina (Semar), con lo que perdió su grado de contralmirante y el derecho a las prerrogativas derivadas de su condición de militar.

Aunque se trata de una resolución administrativa, dentro de las filas castrenses constituye una de las sanciones más severas que puede imponerse a un integrante de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina Armada de México. Las fuentes consultadas comentaron que al momento de su detención en Argentina, Fernando Farías Laguna ya no era integrante en activo de la Armada de México, por lo que no podía presentarse como representante de la institución.

Indicaron que la baja definitiva se produjo mientras continuaban las acciones para establecer su paradero, las cuales incluyeron labores de inteligencia. Y, subrayaron, se realizó de manera independiente al proceso penal que enfrenta por delincuencia organizadas con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Farías Laguna comparece este jueves ante una juez federal que deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).

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