logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

La Marina da de baja a Farías Laguna

Por El Universal

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
La Marina da de baja a Farías Laguna
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Fernando Farías Laguna —acusado de liderar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas— fue dado de baja de manera definitiva de la Secretaría de Marina (Semar), con lo que perdió su grado de contralmirante y el derecho a las prerrogativas derivadas de su condición de militar.

      Aunque se trata de una resolución administrativa, dentro de las filas castrenses constituye una de las sanciones más severas que puede imponerse a un integrante de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina Armada de México. Las fuentes consultadas comentaron que al momento de su detención en Argentina, Fernando Farías Laguna ya no era integrante en activo de la Armada de México, por lo que no podía presentarse como representante de la institución.

      Indicaron que la baja definitiva se produjo mientras continuaban las acciones para establecer su paradero, las cuales incluyeron labores de inteligencia. Y, subrayaron, se realizó de manera independiente al proceso penal que enfrenta por delincuencia organizadas con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

      Farías Laguna comparece este jueves ante una juez federal que deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Biby Rabelo y Paúl Arce rinden declaración por peculado en Campeche
        Biby Rabelo y Paúl Arce rinden declaración por peculado en Campeche

        Biby Rabelo y Paúl Arce rinden declaración por peculado en Campeche

        SLP

        El Universal

        La investigación se amplió con un plazo de 72 horas para continuar con las diligencias judiciales.

        Departamento de Justicia acusa a narcos del CJNG en Michoacán
        Departamento de Justicia acusa a narcos del CJNG en Michoacán

        Departamento de Justicia acusa a narcos del CJNG en Michoacán

        SLP

        El Universal

        Los hermanos Álvarez Ayala son señalados por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

        Escritores exigen devolver nombre Amado Nervo al Aeropuerto de Tepic
        Escritores exigen devolver nombre Amado Nervo al Aeropuerto de Tepic

        Escritores exigen devolver nombre Amado Nervo al Aeropuerto de Tepic

        SLP

        El Universal

        La petición busca evitar la pérdida de un referente cultural en la modernización del aeropuerto de Tepic, único en México con nombre de escritor.

        Condenan a Álvaro N a 118 años por secuestro y violación en Culiacán
        Condenan a Álvaro N a 118 años por secuestro y violación en Culiacán

        Condenan a Álvaro N a 118 años por secuestro y violación en Culiacán

        SLP

        El Universal

        La víctima fue privada de libertad en 2018 y rescatada tras ocho días de cautiverio en Culiacán.