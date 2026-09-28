LA PRUEBA PISA EN MEXICO

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¡La educación de los hijos tiene la prioridad! Con ese criterio los padres preparamos desde la madrugada el desayuno, el lunch para la escuela, salimos apresurados para sumergimos en un tráfico insoportablemente torpe y pagamos cuotas para la pintura de los baños, los festivales y para la asociación de padres de familia; en fin, lo soportamos todo, esperanzados que la educación de los niños sea suficiente para que ellos tengan una vida mejor que la que pudimos darle.

Por eso fue una terrible noticia, que indignó a todos, cuando nuestro país salió muy mal en la prueba internacional PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) la prueba se aplica cada tres años a 760,000 alumnos de quince años en escuelas de 91 países. Estas cifras garantizan la validez estadística de los hallazgos a fin de diagnosticar adecuadamente y tomar medidas de solución en las fallas detectadas.

La prueba que consiste en evaluaciones de Matemáticas, Ciencia y Comprensión de lectura, expuso el terrible rezago educativo en los jóvenes mexicanos que quedaron entre los últimos lugares. En comprensión de lectura Singapur obtuvo 535 puntos mientras que México 408. En matemáticas el 69% de estudiantes mexicanos se encontró por debajo de la media.

El periodista Andrés Oppenheimer, ganador de premio Pulitzer en EU: en sus libros: "Como salir del pozo" y "Basta de Historias" analiza las aparentes causas de esta desafortunada situación escolar de nuestros jóvenes.

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En una entrevista a Andreas Schleigher, director de educación y habilidades de la OCDE, encargado de la prueba PISA. Afirma que todo aprendizaje implica esfuerzo, se trata de interaccionar con problemas y con la realidad, decidir y ejecutar, no solo de mirar. "El cerebro es como un musculo, si no se ejercita realmente se debilita y no rinde resultados"- Comenta.

El uso pasivo, consumista de entretenimiento en Internet, es más utilizado por los jóvenes para observar memes, cortos y películas, que para explorar e investigar sobre el maravilloso volumen de información disponible para todos los temas del conocimiento humano.

? El uso de celulares o laptops durante la clase causa la llamada "distracción digital" que dificulta la atención necesaria para captar y entender.

Al comparar América Latina con otras regiones de contextos sociales similares, como Vietnam, China y Singapur que alcanzaron altas calificaciones, se exponen problemas de actitud o disciplina. Algo importante para el éxito escolar es el involucramiento de la familia en el aprendizaje.

? El uso del celular en las escuelas se relaciona directamente con el fracaso de aprendizaje y crea rezagos que se arrastraran durante de todo el proceso de aprendizaje escolar.

Aunque los recursos económicos son fundamentales, (recordemos que México es la séptima economía del mundo), pero ha quedado en los últimos lugares en educación entre los países evaluados. También existen otras causas como intereses políticos, malos programas educativos, corrupción, permisividad, falta de interés e indisciplina.

Otro factor negativo encontrado fue que se enseña la simple reproducción del contenido de las materias y no se atiende el desarrollo de las habilidades del alumno. Curiosamente se encontró que los estudiantes que no usan IA obtuvieron mejores rendimientos que quienes la utilizan. Otro factor sorpresivo para un buen desempeño escolar es la lectura de libros de literatura. Una novela, o libro técnico, requieren de concentración, esfuerzo de comprensión y manejo de los conceptos tomados a lo largo del texto.

? La educación efectiva a los niños debe ser de primordial importancia y consenso, sin importar en absoluto las políticas del partido en el poder.

En general se pueden dar recomendaciones.

Evitar distracciones digitales como redes sociales. Los teléfonos y videos deben estar fuera de la actividad escolar.

No permitir el uso de IA para tareas o investigación. (Copy-Paste).

La escuela no es una guardería, la familia debe involucrarse en el trabajo del niño en la escuela. Comentar los temas y hacer sentir al estudiante que a todos les importa su desempeño.

4. La división entre escuelas públicas y privadas solo causa segregación, estatus social, reputación y contactos futuros; no mejora significativamente el resultado de la educación, según los resultados obtenidos; puede deberse a otras causas.

Sobre América Latina y su bajo desempeño, el Profesor Alejandro Ganimian comenta que ¡Cada 20 puntos de diferencia equivalen a un año escolar de atraso! En educación escolar, la mayoría de los países latinoamericanos muestran hasta unos 4 años de atraso con respecto a sus equivalentes asiáticos.

En San Luis y México este rezago en ciencias, ocasiona un sinnúmero de males. Personalmente, como divulgador de ciencias biológicas, he observado un terrible desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre nuestro patrimonio faunístico y florístico, de su gran importancia y belleza intrínseca. Este invaluable tesoro nuestro ha sido saqueado y devastado sin que nadie haga nada. La gente cree en supersticiones, solo unos pocos intentar proteger a los animales silvestres, ante las instituciones indiferentes.

Como divulgador de la ciencia, pienso que un joven mal preparado no solo afecta sus oportunidades de trabajo en el futuro, mucho peor aún, no podría entender los fascinantes descubrimientos en astronomía, biología, o neurociencias, que explican nuestra profunda naturaleza y relación con el universo. Estas personas sin bases científicas, ni seguridad o confianza para ejercer pensamiento crítico, podrían fácilmente ser víctimas de la publicidad comercial, propaganda política o incluso supersticiones de charlatanes carismáticos, quienes los convencerían de cualquier tontería utilizando una retórica aparentemente lógica y correcta, estando además carentes de información suficiente para tomar decisiones realistas.