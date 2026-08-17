LAS GUERRAS DE LOS GORRIONES

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Cuando escuchamos sus trinos en la madrugada sabemos que pronto va a amanecer. Esos agiles pajaritos de alas cafés con jaspes negros se activan desde antes que salga el sol, los vemos en pequeñas parvadas, dando brinquitos sobre las banquetas buscando moronitas. Los gorriones han acompañado a los humanos desde el principio de la agricultura, viven unos cuatro años y son dedicados padres que se emparejan de por vida. Algunos fueron llevados de Europa a Nueva York en 1855, se adaptaron a la vida urbana y se dispersaron por el continente. Aunque guardan un perfil bajo, hoy habitan en todas las ciudades. No parecían ser tan importantes como un águila o una cigüeña, pero una vez, su desaparición mato a millones de personas.

? Gorrión común, Passer domesticus.

Se distribuye por todo el mundo, aunque muy pequeño es indispensable para el control de plagas de los cultivos.

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Ocurrió en la China comunista, en 1958. Mao Zedong líder del partido del pueblo, dio la orden que los ciudadanos, se unieran en masa para acabar con todas las plagas que existían en los campos y ciudades de esta laboriosa nación agrícola. La idea era buena, considerando erradicar moscos y moscas, sin embargo, sorprendentemente los gorriones y otros animales también fueron incluidos en su lista negra. Su lógica era simple, si cada gorrión comía algunos granos de los cultivos, eliminarlos a todos ahorraría toneladas para los compañeros campesinos. En TikTok siempre vemos a los chinos mostrando su ingenio para solucionar problemas cotidianos, pero esta vez cometerían uno de los mayores errores que un país puede hacer: ignorar la naturaleza.

Y así, en plena primavera, resorteras en mano, soldados, estudiantes y niños, se lanzaron entusiastas por el campo y ciudades a la patriótica guerra contra los gorriones; el objetivo era su exterminio total. En unos días montañas de pájaros muertos y nidos destruidos se amontonaban con orgullo en las plazas de los pueblos; se estima que los chinos mataron unos 2000 millones de aves. Quizás podrían servir como abono, pensaron dudando algunos agricultores veteranos.

Lo que no tomaron en cuenta en China era que los gorriones, durante la crianza de sus polluelos, para darles proteínas, cazan grillos, orugas, gusanos etc. Estos insectos, ahora libres de sus depredadores aéreos, en unos meses, brotaron multiplicados como enormes plagas que acabaron con las cosechas enteras en los cultivos de arroz y otros cereales. Las reservas gubernamentales de emergencia se agotaron y entonces sobrevino una hambruna generalizada que mato a millones de campesinos, fue una catástrofe nacional histórica en el gran país asiático.

? Cartel de propaganda dirigida a los niños para promover el exterminio de gorriones y otras aves en China.

El gorrión es mucho más que un simple controlador de plagas; estudios realizados por la Dra. Natalie L. Madden de la Royal Society de Londres, sobre poblaciones de gorriones en contextos urbanos, evidencian que sus trinos matutinos cumplen la función de coordinar la parvada, donde existe una jerarquía que respeta a los integrantes más experimentados en localizar comida y evitar peligros en una ciudad, aves que señalan su autoridad con una mancha del plumaje negro en la garganta, cuyo grosor indica su estatus.

Los gorriones son también una especie indicadora de la salud en la ecología de una región. La disminución de las poblaciones de estas aves al parecer se debe al actual uso indiscriminado de pesticidas y a la falta de lugares de anidación.

Lenta y disimuladamente en México está ocurriendo algo parecido a lo de China, poblaciones enteras de aves están desapareciendo en el campo sin que nadie lo note.

En las ciudades ocurre algo similar, hay silencio en las madrugadas. La poda exagerada y mal hecha en áreas verdes, camellones y jardines destruye cruelmente los nidos. Además, ha producido una muerte generalizada de árboles por la mutilación de sus ramas, como puede verse en calles y avenidas. Una ciudad de solo cemento y asfalto, es una ciudad muerta. Por lo que se requiere que las instituciones de protección ambiental y protección de la ecología realicen campañas de concientización sobre la importancia de la flora y fauna urbana, se construyan y delimiten lugares protegidos de anidación en los parques. Es indispensable difundir por todos los medios la importancia ecológica y necesidad de protección de las aves.

? Durante la crianza de sus polluelos, los gorriones padres atrapan innumerables orugas, larvas, grillos y langostas quienes devorarían cultivos enteros. Proteger a los pájaros es proteger la producción del campo.

Los especialistas del CONACYT e investigadores en temas de biología y ecología de nuestras universidades, sin logros reales a favor del patrimonio faunístico de los mexicanos, son quienes deberían estar publicando sobre estos temas y no dejar ese trabajo a asociaciones civiles o divulgadores de biología como nosotros. No obstante, guardan un perverso silencio burocrático que los avergonzará ante las generaciones futuras por no haber intentado hacer algo por el patrimonio ecológico de los mexicanos.

Recomiendo documentales de YouTube sobre gorriones y aves en general, y el clásico film: "La crónica Hellstrom" sobre el peligro de los insectos y los pesticidas.

"Si no sabemos nada de evolución y biología, nada tiene sentido en la naturaleza y quedamos indefensos y a merced de la retórica de políticos ignorantes y charlatanes que aparentemente suenen bien."

"Si los niños crecen sin conocer la naturaleza, no la entenderán y si no la entienden, no sabrán como protegerla y si no la protegen ellos... ¿quién lo va a hacer?" David Atteemborough.

? Aun después de abandonar el nido, los jóvenes gorriones son alimentados por sus padres. Sus primeros vuelos son críticos en la supervivencia de toda ave.