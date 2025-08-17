Layda Sansores aclara controversia por viaje a Europa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de diversas críticas a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por su viaje a un país europeo, la Mandataria estatal se suma a la lista de los morenistas que se han ido a vacacionar del otro lado del mundo; sin embargo, salió a aclarar sus presuntas y lujosas vacaciones.

Tras seis días de permiso concedido por el Congreso del Estado de Campeche, la gobernadora de la entidad aprovechó sus vacaciones para celebrar su cumpleaños en compañía de su familia.

El festejo reunió a sus hijas, sus nietas -a quienes describió como "las que me enloquecen"-, así como a sus otros dos hijos, hermanas y parte de su círculo más cercano.

Por medio de su cuenta de X, la gobernadora de Campeche compartió su experiencia y afirmó que son "las únicas (vacaciones) del año".

Sin embargo, Sansores relató que una de sus hijas, Layda Negrete, no pudo viajar debido a que se encuentra en trámite de asilo en otro país, proceso derivado de los riesgos que enfrenta por la realización de documentales sobre casos de injusticia.

"Cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren; digan lo que digan los demás", expresó.

Con esta celebración, la gobernadora Sansores subrayó que más allá de las críticas por haberse tomado unos días de descanso, lo importante fue reencontrarse con sus seres queridos y compartir un momento de alegría.

Layda Sansores se suma a viajes de legisladores de la 4T por Europa

El pasado 6 de agosto se difundieron videos donde captaron a la campechana en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), acompañada de la presidente del DIF estatal y su hermana, Laura Sansores, con destino a Ámsterdam, Países Bajos.

Dicho viaje desató diversas críticas entre la opinión pública, pues el viaje de Sansores se sumó a la lista de los legisladores de la 4T que se encontraban vacacionando en lugares como Tokio, Madrid e Ibiza.

Viajes como los que realizaron morenistas como Andrés "Andy" López Beltrán, Ricardo Monreal, Mario Delgado y ahora Layda Sansores se da en el contexto en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho un llamado a la "austeridad" y la "humildad".

Cabe destacar que el titular de la Unidad de Comunicación Social (UCS) del Gobierno del Estado, Walther David Patrón Bacab señaló que la gobernadora estatal viajó a ver a su familia y lo hizo en un avión comercial y con sus propios recursos, sin afectar el dinero del erario.

Layda Sanores afirma que no se fue de paseo sino a ver a su familia

Durante el Primer Informe de Gobierno en Campeche, la mandataria estatal aseguró que su hija -Layda Negrete- está presuntamente en el exilio debido a un "fiscal vengativo de Tabasco", a raíz del documental "Duda Razonable", donde expone que tres hombres tabasqueños fueron acusados indebidamente de intento de secuestro, los cuales ya fueron liberados.

Sansores destacó que su hija y sus nietas se fueron del país buscando asilo, hoy sabemos que en Ámsterdam, porque no podrán regresar en 5 años.

Negrete lleva más de 15 años dedicada a promover el cambio del sistema de justicia penal en México, así como comunicar los problemas que este tiene. Como productora, por medio de sus documentales, retrató algunos de los casos de injusticia que se viven en México, siendo "Presunto culpable" uno de los documentales más vistos en el país cuando salió.