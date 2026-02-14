"Libros de texto no van a cambiar": Sheinbaum tras salida de Marx Arriaga

Luego del despido de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos "no van a cambiar", al subrayar que forman parte de la autodenominada Cuarta Transformación.

Sin hacer referencia directa al relevo ocurrido este viernes en la Dirección General de Materiales Educativos —que se dio en medio de polémica por la presencia policial para desalojar a Arriaga de las instalaciones de la SEP—, la mandataria sostuvo que el modelo educativo impulsado desde 2018 continuará.

"¿Quién fue el presidente en 2018? ¿Quién ganó? Andrés Manuel López Obrador. Ganó el presidente López Obrador y empezaron a cambiar las cosas en el país (...) Entre otras cosas, cambió algo muy importante, la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria. A eso le llamamos la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto. Pues les voy a decir: esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la nueva escuela mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo", expresó.

Durante la ampliación del Bachillerato Nacional Plantel Tlaxcala, este sábado 14 de febrero, la titular del Ejecutivo federal adelantó que a los libros se les incorporará mayor contenido sobre mujeres en la historia de México.

"¿Saben que en los días cívicos no había una sola mujer en la historia? Bueno, ahora hay 18 mujeres reconocidas (...) Las mujeres y los hombres somos iguales. Nosotras no somos más, pero tampoco somos menos", dijo, tras mencionar a figuras como Josefa Ortiz, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, entre otras.

En el mismo acto, la presidenta propuso revisar el número de materias en el nivel medio superior, al considerar que la carga académica podría simplificarse sin afectar el aprendizaje.

"¿Cuántas materias llevan en el semestre? ¿Nueve, diez, once? (...) No es necesario llevar 11 materias. Se puede aprender lo mismo con menos materias", planteó ante estudiantes, aunque precisó que la decisión deberá ser analizada por expertos y por la SEP.

También sugirió ampliar el tiempo de recreo para que la escuela sea un espacio más agradable.

"Mi punto de vista es que no son necesarias tantas materias para aprender y que hay que tener un poquito más de recreo (...) Hay que pasarla bien en la escuela, para que sea un espacio agradable donde se aprenda, pero al mismo tiempo siempre queramos regresar", expresó.

Sheinbaum señaló que estos planteamientos forman parte de los cambios que se impulsan en el Bachillerato Nacional, en el marco de la política educativa de su administración.

Luego de su despido como director general de Materiales Educativos de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, afirmó en sus cuentas de redes sociales que no se retirará de su cargo.

Anunció que encabezará una jornada de "Protesta con propuesta", y dijo que permanece en sus oficinas "rodeados por las cloacas de la @SEP_mx." porque "¡o luchamos juntos o nos derrotarán por separado!".

Este viernes, Arriaga Navarro ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

A pesar de que la SEP confirmó su remoción, Arriaga Navarro decidió defender su cargo frente a la dependencia y llamó a una jornada de 24 horas de protesta en defensa de los libros de texto.

Por otro lado, en su intervención en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la Nueva Escuela Mexicana tiene como eje central garantizar el derecho a la educación y consolidar una formación integral para las y los jóvenes del país.

En su mensaje ante estudiantes de nivel medio superior, subrayó que el objetivo del gobierno federal es que "nadie se quede sin la posibilidad de estudiar", ya sea por falta de espacios o de recursos económicos.

El titular de la SEP destacó que, a diferencia de los gobiernos anteriores que —según afirmó— concebían a los jóvenes como "mano de obra" y promovían esquemas enfocados únicamente en la capacitación técnica, el actual modelo educativo apuesta por un bachillerato nacional con enfoque humanista y científico.

Señaló que ahora se impulsa una educación integral que combine conciencia histórica, valores comunitarios y formación técnica de vanguardia, como inteligencia artificial y ciberseguridad.