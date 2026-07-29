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Lineamientos de audiencias de gobierno, ambiguos

Expresa CIRT su apoyo para avanzar el tema de la protección de las audiencias

Por El Universal

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Lineamientos de audiencias de gobierno, ambiguos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) señaló que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que presentó Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, este martes 28 de julio, son "ambiguos y dan lugar a discrecionalidad".

      Expresaron su apoyo al "mandato regulatorio para avanzar el tema de la protección de las audiencias", pero al analizar lo que está a consulta pública localizaron algunos puntos a corregir para evitar una "regresión democrática".

      La CIRT propuso un ejercicio con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada para presentarla en la consulta pública.

      "Entendemos que la posición del CRT (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones) no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud", dijo.

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      Estos "Lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El Proyecto permite al Gobierno definir que es información falsa o descontextualizada. Desvirtuando mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de audiencias quien queda como subordinado a la autoridad".

      Consideró que la sanciones por las presuntas "faltas informativas" son en "exceso elevadas", ya que representan el 1% de los ingresos anuales cada concesionario y/o programador.

      "Esto, cuando la ley de la materia sólo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencias; y, no emitir códigos de ética. 

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