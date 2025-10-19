logo pulso
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Luisa Alcalde arremete contra relanzamiento del PAN

Descubre quiénes fueron señalados como 'impresentables' por Luisa Alcalde en el relanzamiento del PAN

Por El Universal

Octubre 19, 2025 07:13 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó de nuevo el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) porque el evento estuvo atestado de personajes que, dijo, son los mismos impresentables de siempre.

En sus redes sociales, la dirigente morenista compartió un listado de legisladores, académicos, gobernadores y exfuncionarios que acudieron al relanzamiento panista del pasado sábado 18 de octubre en el Frontón México, encabezado por Jorge Romero, quien según Luisa Alcalde "hoy coquetea con Movimiento Ciudadano de cara a una posible alianza".

Incluyó una breve semblanza de los asistentes, destacando que son, en su mayoría, plurinominales "conservadores, traidores, detractores y mentirosos", así como sus cargos durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Alcalde, el rebranding del panismo estuvo conformado por Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto integrantes de Somos México, así como el expriista Enrique de la Madrid.

También señaló a la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán, por ser diputada plurinominal "experta en discursos de odio, clasismo y racismo" y a Germán Martínez, también legislador de representación proporcional, a quien llamó "traidor, detractor y mentiroso".

Entre los "impresentables de siempre", mencionó a Ricardo Anaya, Marko Cortés, Santiago Taboada, Xóchitl Gálvez y gobernadores como Libia Denisse García o Mauricio Kuri.

Este sábado, la dirigente guinda ironizó que el relanzamiento de Acción Nacional estuvo protagonizado por "las mismas caras" y que "acabaron con el azul".

Desde las cuentas oficiales de Morena, el partido señaló que los panistas creen que "refrescando su imagen" van a cambiar su terrible situación sin darse cuenta que el problema está en el fondo por sus "contradicciones y su falta de vergüenza".

"Ojalá que dejen de inventarse peleas imaginarias y comiencen a construir propuestas reales. Aunque honestamente... lo dudamos", agregó.

SLP

El Universal

Descubre quiénes fueron señalados como 'impresentables' por Luisa Alcalde en el relanzamiento del PAN

