Luisa Alcalde ironiza giro del PAN hacia encuestas 2027

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Después de que el

reiteró que sus candidaturas para

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serána la ciudadanía, la presidenta nacional de Morena,, reaccionó cona lo que llamó un "" deel que dio Acción Nacional. Después de décadas de dedazos, finalmente pasan al método que tanto criticaron de Morena: ¡las encuestas! Ya veremos el desenlace", expresó la morenista en sus redes sociales.Ayer sábado, Romero Herrera afirmó en unen laque, a diferencia del oficialismo, en el partido blanquiazul "no hay" y señaló que se han registrado ya cinco mil ciudadanos para participar en este proceso."Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. ¡Ni una sola candidatura delqueda exenta de esta!", garantizó ante gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y militantes de su partido.De acuerdo con el presidente del, esta es la ruta para elen los comicios intermedios de, en donde busca arrancar "las mayorías ficticias a Morena"."Acá la competencia será real. Acá no vamos a inscribir acuando ya existe una corcholata predeterminada. Aquí quien gane, ganó", indicó.