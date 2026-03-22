Luisa Alcalde ironiza giro del PAN hacia encuestas 2027
El PAN asegura que ninguna candidatura estará reservada y busca mayorías en 2027.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Después de que elPAN reiteró que sus candidaturas para 2027
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
serán 100% abiertas a la ciudadanía, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reaccionó con ironía a lo que llamó un "notición" de Jorge Romero Herrera.
"Notición el que dio Acción Nacional. Después de décadas de dedazos, finalmente pasan al método que tanto criticaron de Morena: ¡las encuestas! Ya veremos el desenlace", expresó la morenista en sus redes sociales.
Ayer sábado, Romero Herrera afirmó en un evento masivo en la Alameda del Sur que, a diferencia del oficialismo, en el partido blanquiazul "no hay corcholatas" y señaló que se han registrado ya cinco mil ciudadanos para participar en este proceso.
"Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. ¡Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura!", garantizó ante gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y militantes de su partido.
De acuerdo con el presidente del PAN, esta es la ruta para el triunfo electoral en los comicios intermedios de 2027, en donde busca arrancar "las mayorías ficticias a Morena".
"Acá la competencia será real. Acá no vamos a inscribir a corcholatas cuando ya existe una corcholata predeterminada. Aquí quien gane, ganó", indicó.
no te pierdas estas noticias
Luisa Alcalde ironiza giro del PAN hacia encuestas 2027
SLP
El Universal
El PAN asegura que ninguna candidatura estará reservada y busca mayorías en 2027.
¿Cuándo es la fecha límite para dar de alta tu celular?
SLP
El Universal
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones impulsa el registro para combatir fraudes y extorsiones telefónicas.
Joven sobrevive tras lanzarse de distribuidor en Hermosillo
SLP
El Universal
El impacto fue amortiguado por la caja de un tráiler, evitando un desenlace fatal en Hermosillo.