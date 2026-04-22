Madres denuncian abuso sexual de profesor en primaria Oaxaca

OAXACA, Oax., abril 22 (EL UNIVERSAL).-

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, comunidad de San Juan Cotzocón Mixe, denunciaron que susde ocho y nueve años fueron víctimas depor parte del, docente del tercer grado de la Escuela Primaria Bilingüe "María Lombardo".En conferencia de prensa, las tresexplicaron que desde septiembre del año 2025 notaron unde susque se agudizó conforme pasaba el tiempo hasta "el punto que se volvió insostenible".Al preguntarles qué les sucedía, las menores de edad les dijeron que ellas cargaba sobre sus piernas y usaba sus manos paraen sus"Esta situación se hizo endentro del salón y frente a los demás alumnos, quienes nos confirmaron que en su salón el maestro Félixde sus alumnas frente a todos", informaron.Lasseñalaron que acudieron ante la directora de la escuela primaria, Amada Montor Hernández, para denunciar estos hechos. La sorpresa fue que la Directora reconoció que sabía que eltenía conductas "inapropiadas" con las menores; y aceptó que"determinante" contra el maestro.También denunciaron estos hechos al supervisor escolar Guillermo Regino Santiago, quien minimizó sus acusaciones,su exigencia de una asamblea urgente con los padres y, así como con los docentes de la escuela primaria."La, el, la obstaculización y elde parte de la estructura docente y administrativa que debió proteger a nuestrasfue la que generó las condiciones para que hoy estemos hablando de tres víctimas menores que sufrierontraumáticas".Actualmente, denunciaron, elhoy estápermitiendo laen esta situación, mientras que ellas están viviendo, hostigamiento que pretenden callar su exigencia de justicia.