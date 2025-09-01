logo pulso
Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los golpes de "Alito"

Manolo Jiménez respalda acciones de Alito contra Noroña en el Senado

Por El Universal

Septiembre 01, 2025 02:03 p.m.
A
Manolo Jiménez asegura que Noroña se ganó los golpes de Alito

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Manolo Jiménez (PRI), gobernador de Coahuila, aseguró que el expresidete del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se merecía los golpes que recibió de Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI. "Se lo merecía", dijo al salir del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"No me tocó estar ahí, y yo siempre he pensado que ahora sí que el tema de violencia, pues, a veces genera más violencia. Pero por el otro lado, el expresidente del Senado, pues, se la había pasado durante muchas sesiones también, fomentando la violencia y generando mal ambiente. La bronca se da, tengo entendido, porque no les da la palabra a los líderes de las bancadas, y bueno, pues por ahí, este, se hicieron los empujones, ni siquiera golpes, fueron unos empujones, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor el expresidente del senado se lo merecía", comentó.

