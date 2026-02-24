Manuel Velasco revela respaldo del PVEM a reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del

en el Senado,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, reveló que "hay muchos compañeros" de esa bancada que quieren apoyar lade la, pero aclaró que aún no determinan si habrápara cada uno de los ecologistas en este tema."Hay muchos compañeros de nuestra bancada que quieren apoyar la reforma de la Presidenta y estamos buscando generar precisamente en estas mesas los acuerdos", dijo en entrevista.A pregunta expresa de cuántos senadores delapoyarán la iniciativa presidencial, dijo que "la verdad es que la idea es que vayamos todos juntos, pero al interior muchos compañeros han manifestado... hay".Cuestionado si en este momento con lo que tiene la reforma la apoyaría, insistió en que "estamos platicando con los compañeros y sí hay muchos compañeros que desean acompañar la reforma y yo estoy platicando con mi"Todavía no se ha dicho que será, pero vamos a platicar con los compañeros", apuntó.Dijo que en este proceso dese trata de regatear con la Presidenta y recordó que elha sido un firme aliado en lasque ha presentado.-----sabe que no cuenta con los votos para: Anayay elde la 4T saben que no cuentan con los votos necesarios dentro de su propia coalición para sacar adelante la, sobre todo con los temas que tanto han publicitado, aseveró el coordinador del PAN en el Senado,En vísperas de que lapresente la iniciativa, dijo que dicho proyecto incluye "el cuento de los, que si el dinero a los partidos, ellos saben que eso no va a pasar porque no tienen los votos, no se han podido poner de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos"."Lo que nosotros creemos es que eso es una. El objetivo verdadero, el objetivo real del, es debilitar al INE para tener el control de las elecciones. Y eso pretenden hacerlo de dos maneras: primero, pues la muy sencilla, dejar alpara que el INE ya no pueda vigilar las elecciones", dijo en entrevista.Asimismo, hizo un llamado al: que, si de veras quieren una, pues entremos a lo fundamental, que es evitar el dinero de los narcotraficantes, de los criminales, del huachicol fiscal en las elecciones y que se establezca una sanción pues radicalmente severa para losque reciban dinero del crimen organizado."Concretamente: que, por un peso del crimen organizado que reciba un partido, se le quite el registro, desaparezca ese. Si de veras hay voluntad, empecemos por ahí", apuntó Anaya.Cuestionado de que, en caso de que este tema se incluya en la iniciativa, ella misma, dijo que "nuestroes ese. Si están dispuestos a que de veras hayapor el financiamiento del crimen organizado a los partidos y a las campañas, por supuesto que estamos dispuestos a dialogar".-----Ni ruptura ni traición:sobre posibilidad de querechaceEl coordinador del Partido Verde Ecologista de México () en la, informó que susigue analizando la, y adelantó que se esperarán a conocer ladel proyecto, la noche de este martes, para emitir unaEntrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, sostuvo que el Partido del tucán ha sido leal a la, pero advirtió que es natural que también pueda haber desacuerdos con, lo que no significa que haya "ruptura" o "traición"."Es normal poder ponernos de acuerdo y habrá siempre cosas en las cuales coincidas y habrá quizás algunas en las que no, mas eso no es ni ruptura, ni indisciplina, y mucho menos traición. Somos los más cumplidos, somos los más, y vamos a seguir construyendo con nuestra presidencia", declaró.explicó que están dando "una", aunque reconoció que los temas que se incluyen resultan "sensibles" para el, que podrían cambiar "drásticamente" la vida de dicho"No es tanto una; yo le llamaría unacon las modificaciones de la integración del Congreso, de los recursos, de todo ello, y que sonpara nuestro partido. Por eso se tiene que valorar al interior del, porque verdaderamente para nosotros hay cosas que sí pudieran cambiar drásticamente la vida de nuestro", aseveró.Pese a ello, reiteró que, pase lo que pase, laseguirápara las elecciones de 2027."Somos unbastante disciplinado que siempre acompaña, y convencidos con ese proyecto que presentamos a la ciudadanía en la Presidencia de la República, y que hoy por hoy nuestra coalición está más firme que nunca, legislativamente y también, obviamente, con rumbo al 27. Estamos definidos, vamos a ir juntos, estamos, estamos fuertes", concluyó.