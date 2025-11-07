logo pulso
Esperan incremento de ventas de hasta 45% por Buen Fin en Soledad

Por Flor Martínez

Noviembre 07, 2025 01:54 p.m.
A
Esperan incremento de ventas de hasta 45% por Buen Fin en Soledad

El municipio de Soledad trabaja en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Luis Potosí para que más comercios soledenses se integren a la campaña comercial del Buen Fin, indicó el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle.

Señaló que por primera vez se realizará un monitoreo específico para Soledad sobre el comportamiento económico de la temporada, mediante una encuesta dirigida a comerciantes locales para medir la derrama real.

En ese sentido, el funcionario subrayó que las proyecciones son de que las ventas se incrementen un 35% en consumo directo, cifra que podría subir hasta más del 45% en negocios que operan modalidades de financiamiento.

"La estrategia municipal es mantener el impulso económico y no dejar que concluya al finalizar el Buen Fin, sino enlazarlo de manera continua con la temporada navideña, para fortalecer dos meses seguidos de alta actividad comercial en el municipio", refirió.

Entre las empresas que estarían participando destacan cadenas comerciales y departamentales, así como tiendas de conveniencia que ofrecen promociones y descuentos en artículos y servicios.

