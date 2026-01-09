Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM
El contrabando de tabaco ilegal se ve afectado con la intervención de la Marina en el AICM, evitando una evasión fiscal significativa.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- La Marina aseguró 19 mil 779.5 kilogramos de tabaco ilegal a una red delictiva que introducía mercancía ilícita al país falseando información fiscal en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Equivalen a aproximadamente 954 mil 380 cajetillas de cigarro, con un valor comercial estimado en más de 70 millones de pesos, incautadas por personal naval y de la aduana del AICM en revisiones a seis cargamentos provenientes de Narita, Japón, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, informó la dependencia.
Destacó que derivado de trabajos de campo y gabinete, se identificó que una red criminal mezclaba la carga ilícita con envíos legítimos en vuelos comerciales y utilizaba declaraciones falsas y subvaluación.
Asimismo, presentaba el tabaco como mercancía general o bolsas de compra, se apoyaba en logística formal y guías aéreas con datos alterados. Además de que contaba con empresas importadoras que gestionaban el despacho aduanero en México y culminaba con la distribución clandestina del tabaco en el mercado interno, con riesgos sanitarios y afectaciones a la recaudación y la propiedad intelectual.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Esta acción evitó la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), estimada en 17.03 pesos por cajetilla, por lo que se calcula que se frenó una evasión de 16 millones de pesos, cifra correspondiente a las más de 954 mil cajetillas incautadas, según la Secretaría de Marina (Semar).
La detección fue resultado del trabajo coordinado entre Marina y Aduanas, así como del intercambio de información con autoridades japonesas, afirmó mediante un comunicado.
no te pierdas estas noticias
Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM
El Universal
El contrabando de tabaco ilegal se ve afectado con la intervención de la Marina en el AICM, evitando una evasión fiscal significativa.
Nieve incomunica temporalmente Sonora y Chihuahua
El Universal
Pronóstico advierte posible segunda tormenta invernal en la región
Explosión en vivienda de Coyoacán deja cuatro heridos
El Universal
Fue por acumulación de gas en un inmueble en la colonia Paseos de Taxqueña