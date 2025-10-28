logo pulso
Marina realiza búsqueda y rescate marítimo en Acapulco

La Secretaría de Marina se moviliza para salvaguardar vidas en el mar

Por El Universal

Octubre 28, 2025 01:33 p.m.
A
Marina realiza búsqueda y rescate marítimo en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de Estados Unidos, la Semar atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 450 millas al suroeste de Acapulco (830 km) para salvaguardar la vida humana en la mar.

Indicó que esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima.

SLP

El Universal

La Secretaría de Marina se moviliza para salvaguardar vidas en el mar

