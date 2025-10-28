Con Salinas Pliego no es un asunto personal: Sheinbaum

Tras haberle expresado "toma chocolate, paga lo que debes" al empresario Ricardo Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso del pago de impuestos no es un asunto personal.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que el tema del pago de los impuestos "no es subjetivo".

"Que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario o un grupo empresarial, es un tema técnico que tiene que ver con auditorías fiscales que se hicieron y quedan un monto muy importante de impuestos", dijo la mandataria federal.

Insistió que durante mucho tiempo Grupo Salinas se ha venido amparando y está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Nosotros vamos a acatar lo que diga la Suprema Corte y a seguir dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer, pero es algo serio, no es algo que tenga que ver con un asunto personal o un asunto contra algún grupo, o que estemos politizando un asunto.

"Sencillamente es una definición que viene desde 2008, de un pago que se tiene que hacer al erario público para beneficio del pueblo de México. Entonces tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá de los comentarios en este sentido que podamos hacer. Lo tiene que pagar, tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión", declaró.