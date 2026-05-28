Maru Campos acude a la FGR

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) donde no sólo objetó la legalidad del citatorio para declarar como testigo por el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, sino que, afuera de la institución, encabezó un mitin que enardeció a toda la plana mayor del PAN, su partido, que la arropó y le ofreció no dejarla sola.

Este miércoles, la mandataria acudió a las oficinas de la FGR, en la colonia Doctores, donde entregó un oficio, y afuera, donde la esperaban las porras de un grupo de panistas y había un atril, se declaró perseguida política y acusó que le quieren fabricar delitos, mientras el gobierno federal protege al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve políticos acusados en Estados Unidos de colaborar con el Cártel del Pacífico.

Rodeada de dirigentes y liderazgos panistas, con porras, pancartas y aplausos, la gobernadora soltó: "El enojo de la 4T, de Morena, contra Maru Campos es porque les quitamos el negocio con ese narcolaboratorio".

"Están muy consternados, están muy desesperados, están impotentes porque de alguna forma les cortamos o más bien les cortamos el negocio con ese narcolaboratorio (...) Había un número importante de metanfetaminas y había un número importante de químicos", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acompañada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; el abogado y exsenador Roberto Gil Zuarth; el coordinador de los senadores, Ricardo Anaya Cortés; el diputado Federico Döring Casar y alcaldes, Maru Campos calificó como indignante el doble discurso de este régimen.

"Me citaron tramposamente para declarar por el caso de los agentes de la CIA, mientras quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables".

En el oficio que entregó a la FGR la gobernadora panista resaltó que acudía físicamente a las instalaciones en la fecha y hora señaladas en el citatorio, para dar respuesta puntual a la citación.

"No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno, estoy acudiendo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación".

En medio de griso de apoyo afuera de la FGR, Campos Galván indicó que a ella no la han acusado de nada formalmente, pero desde hace un mes están buscando cómo torcer la ley para perseguirla.