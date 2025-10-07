Maru Campos se despide de su esposo, el empresario Víctor Cruz Russek
La gobernadora de Chihuahua compartió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su pareja, víctima de cáncer
CHIHUAHUA, Chih.- A un día de su deceso, la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se despidió de su esposo, el empresario Víctor Cruz Russek, el cual falleció el pasado domingo.
A través de un video publicado en su cuenta de X, Campos le dedicó algunas palabras de agradecimiento acompañadas de algunas fotos y grabaciones a lado de Cruz Russek.
"Gracias Víctor por enseñarme a quitar el pie del acelerador y aprender a frenar, porque gracias a ti conocí la aventura de vivir y dejé de sobrevivir. Aprendí que la vida no se mide en logros sino en amor. (...). Hoy mi tren sigue, pero con un asiento vacío", escribió.
El marido de la Gobernadora de Chihuahua era contador público por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), empresario del sector automotriz y productor ganadero.
Murió de cáncer, el cual le había sido detectado hace algunos meses. "Te voy a extrañar siempre", concluyó Maru Campos. Con información de Paola Gamboa.
