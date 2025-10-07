Aprehenden a sujeto por intento de feminicidio

A través de una orden de aprehensión, elementos de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Oswaldo “N”, es señalado por el probable delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de una mujer de identidad reservada, en el municipio de Ciudad Fernández.

Personal de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado, abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el ejido El Refugio, del mencionado municipio, donde el imputado habría agredido física y verbalmente a la víctima, amenazándola con un arma blanca.

Derivado de lo anterior, agentes Fiscales solicitaron a un Juez de control la orden de aprehensión correspondiente en contra del señalado, la cual fue otorgada. A través de este mandato, elementos de la PDI lograron la captura de esta persona en la Zona Centro de la demarcación referida.

Al momento de su aseguramiento, Oswaldo “N” fue informado del ordenamiento en su contra, así como de sus derechos constitucionales que le asisten.

Asimismo, fue trasladado a las oficinas de la Delegación Tercera de la FGE para una valoración médica y su posterior ingreso al Centro Estatal de Reinserción Social con sede en Rioverde, quedando a disposición de la autoridad judicial para su respectiva audiencia.