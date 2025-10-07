Maleantes dispararon contra joven en la Satélite

Dos sujetos que atentaron a balazos contra un joven, al cual lograron lesionar en la colonia Satélite, fueron detenidos por los mismos vecinos, quienes los entregaron a la Policía Municipal que acudió ante el llamado de auxilio.

Gracias a la intervención oportuna, se logró la detención de los probables responsables, dos jóvenes de 23 y 15 años de edad, quienes habían sido retenidos por vecinos.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en la calle República Dominicana, donde dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta urbana habrían disparado contra un tercero, causándole una lesión en la pierna derecha.

Ante la agresión, los vecinos de la zona lograron interceptar a los implicados y dieron aviso a los agentes municipales que patrullaban el sector, quienes de inmediato solicitaron apoyo médico para el traslado del lesionado, un joven de 18 años, a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la intervención, uno de los detenidos, identificado como Sebastián “N”, de 23 años, señalado como presunto autor del disparo, también recibió atención médica al presentar golpes derivados del momento de su retención por los colonos. Su acompañante, un menor de 15 años, fue resguardado conforme al protocolo de atención a menores infractores, notificando de inmediato a sus tutores legales.

En el sitio se aseguró una pistola marca Smith & Wesson, abastecida con siete cartuchos útiles calibre .40 mm y un casquillo percutido, así como la motocicleta utilizada en el hecho, la cual fue remitida a una pensión.

Tras la certificación médica en el área de Justicia Cívica, ambos implicados fueron trasladados con custodia al Hospital Central para valoración médica. Horas más tarde, se realizó su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación legal por el probable delito de lesiones calificadas.