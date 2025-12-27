Marx Arriaga acusa intento de privatizar educación dentro de la SEP

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), convocó a la creación de una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la propia SEP, al acusar que la actual conducción del sistema educativo, encabezada por Mario Delgado Carrillo, mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

En un documento difundido en su cuenta de X, Arriaga Navarro planteó la conformación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos, concebidos como espacios permanentes de organización, formación y acción colectiva.

De acuerdo con el texto publicado la noche del 25 de diciembre, estos comités operarían con mecanismos propios de registro, coordinación y toma de decisiones, distintos a los canales institucionales de la SEP.

Entre los motivos expuestos por el funcionario para impulsar esta nueva estructura organizativa, señala que, dentro de la propia Secretaría, continúan operando políticas, programas y materiales que, según afirma, contradicen el Plan de Estudio 2022 y los principios de la Nueva Escuela Mexicana, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, pese a que dicho modelo ya se encuentra formalmente en vigor.

El texto también acusa que la privatización educativa persiste a través de distintos mecanismos, entre ellos el otorgamiento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a escuelas privadas, así como la expansión de costos asociados a colegiaturas, materiales, uniformes y condiciones laborales del magisterio.

También menciona la operación de alianzas y programas impulsados por fundaciones y organismos nacionales e internacionales que, sostiene, buscan reinstalar el modelo educativo por competencias.

El desplegado identifica de manera explícita la presencia de la denominada Alianza México Aprende Leyendo, la cual, según el documento, opera en al menos 11 estados del país, entre ellos Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, con la participación de diversas fundaciones y organizaciones privadas.

Otro de los señalamientos centrales es la circulación de materiales educativos paralelos dentro del propio sistema educativo, como cuadernos de apoyo curricular para la práctica docente en matemáticas, los cuales, acusa el texto, omiten los Libros de Texto Gratuitos y el enfoque "crítico-transformador" del Plan de Estudio 2022, lo que considera una disputa por el control de los contenidos que llegan a las aulas.

El documento también hace un recuento de los conflictos legales y administrativos que han acompañado el proceso de elaboración y distribución de los Libros de Texto Gratuitos, entre ellos miles de amparos, controversias constitucionales y acciones que habrían buscado frenar su impresión y entrega.

"Rebelarse" y crear nueva organización educativa

En ese contexto, el desplegado cuya supuesta autoría es de Marx Arriaga, sostiene que la permanencia de estas prácticas justifica el llamado a "rebelarse" y a construir una organización educativa propia, integrada por docentes y personas afines al actual modelo educativo, con el objetivo de defender los Libros de Texto Gratuitos, vigilar las políticas educativas y disputar el rumbo del Sistema Educativo Nacional.

La convocatoria establece un esquema de articulación independiente, que incluye el registro de personas interesadas mediante un formulario digital y la integración a grupos de mensajería instantánea para coordinar actividades a nivel nacional. Señala que el proceso de organización será permanente y fija un periodo inicial de actividades entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 2026.

El desplegado señala de manera directa a la SEP y a su titular al afirmar que, "pese a la implementación formal del nuevo modelo educativo, continúan operando dentro de la institución decisiones y programas que profundizan la privatización de la educación pública y motivan la creación de esta nueva estructura organizativa".