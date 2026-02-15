Mata a su pareja en Chiapas y huye
Una mujer de 19 años fue asesinada por su pareja en Tapachula; autoridades resguardan la escena y buscan al responsable.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Unajoven de 19 años , fue apuñalada
por su pareja sentimental, en la colonia Nueva Esperanza-Juan Sabines, en el municipio de Tapachula, el feminicida logró huir, informaron autoridades.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Estatal Fronteriza para resguardar la escena en espera de la llegada de agentes del Ministerio Público.
Los elementos de la Policía hablaron con Yoselin Gordillo López, que había llegado al lugar para identificar el cuerpo de su hermana Carina Gordillo López, de 19 años, víctima de feminicidio.
Al momento que Yoselin llegó a la casa de su hermana, a las 21:40 horas del 14 de febrero, pudo ver que José "C", de 50 años de edad, pareja de Carina, salía de la casa para tomar un vehículo Volkswagen de color gris y huir del lugar.
Elementos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) arribaron al lugar y determinaron que la joven no contaba con signos vitales.
El Ministerio Público realizó las diligencias en el lugar y trasladó el cuerpo de Carina al Servicio Médico Forense (Semefo).
