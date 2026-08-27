Matan a 3 mujeres en Sinaloa, en dos ataques

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Culiacán, Sin.- Tres mujeres fueron asesinadas este miércoles en dos distintos ataques en los municipios de Escuinapa y Mazatlán, en el sur de Sinaloa.

En uno de los hechos, la policía municipal de Escuinapa fue alertada de que una mujer estaba tirada en un terreno baldío de la calle Aldama, en la colonia Insurgentes.

Cuando llegaron las fuerzas de seguridad se percataron que la persona no tenía signos vitales, presentaba señales de violencia y heridas de bala.

Elementos de la Guardia Nacional tendieron un cerco de seguridad en torno al sitio del hallazgo de la mujer. Entre sus pertenencias no se le encontró identificación.

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En el segundo caso, un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad y de auxilio sobre dos personas del sexo femenino atacadas en el fraccionamiento Pradera Dorada Dos, de Mazatlán.

Las víctimas estaban al interior de una vivienda de la calle Jabalíes; se determinó que no presentaban signos vitales y mostraban huellas de violencia e impactos de bala.

En la calle Constitución, de la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, vecinos reportaron detonaciones de armas automáticas, y cuando llegaron las autoridades hallaron a una mujer sin vida. La víctima fue identificada en forma preliminar como Casandra Guadalupe, de 36 años.

En lo que va de agosto suman 20 mujeres asesinadas en Sinaloa; el mes anterior se contaron 14, y se registran 80 en lo que va de 2026.