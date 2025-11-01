logo pulso
Muere Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 10:41 a.m.
A
Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) murió este viernes a los 81 años de edad.
Militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), funcionario cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, aficionado al béisbol, falleció la noche del viernes 31 de octubre a los 81 años de edad.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, lamentó el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, a quien describió como "un hombre de Estado y un priista con una larga trayectoria en el servicio público".
"Fue director de Pemex y de la CFE, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura", publicó en sus redes sociales el dirigente tricolor.
"Envío un abrazo solidario a su familia, amigos y a quienes compartieron con él camino y convicciones. Descanse en paz", escribió.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI se sumó a las condolencias diciendo que "lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, un priista ejemplar y servidor público de gran trayectoria, comprometido siempre con México".
A través de redes sociales, el Grupo Parlamentario recordó al priista como un hombre que "dejó una huella de liderazgo, talento y convicción" y sobre su administración en la CFE y Pemex dijeron que sirvió a las instituciones con "entrega y visión".
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a quienes compartieron con él ideales y trabajo por nuestro país. Descanse en paz", escribieron.

