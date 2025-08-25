“Mayo” Zambada sellará su destino

Nueva York.- Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico y cofundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable formalmente ante un tribunal federal de Nueva York este lunes, después de que la Fiscalía anunciara semanas atrás que renuncia a pedir la pena de muerte para el ‘capo’ mexicano de la droga.

Pese a que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, el Ministerio Público optó por no pedir la pena capital para el acusado, que fue entregado a EU el año pasado en una operación a la que siguen rodeando un mar de incógnitas.

Más allá del previsible acuerdo de culpabilidad de este lunes, acreditado en documentos judiciales como “un cambio de declaración” de “El Mayo” (77 años), se desconoce aún si reconocerá formalmente haber cometido todos los delitos o solo algunos de ellos.

El hombre que esquivó a la Justicia mexicana durante décadas y por cuya cabeza EU llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares evitará así comparecer en juicio a cambio de entregar información sensible a las autoridades estadounidenses. Fuentes del Departamento de Justicia de EU que prefirieron guardar el anonimato explicaron a EFE que, probablemente, Zambada -aquejado de graves problemas de salud- podría pedir una o varias de estas cosas: no ser recluido en un penal de máxima seguridad, una reducción de condena o mayor acceso a su familia.

De concretarse la declaración de culpabilidad de Zambada, EU tendrá bajo su control a los dos cabecillas más poderosos en la historia del narcotráfico mexicano, con “El Chapo” cumpliendo cadena perpetua en un penal impenetrable del estado de Colorado desde el mismo 2019.

Ahora, la pregunta sobre la mesa es: ¿hacia dónde apunta el Gobierno estadounidense negociando para extraer información a los que hasta hace no tanto eran sus objetivos prioritarios en la lucha contra el narcotráfico?