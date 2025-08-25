Piden inclusión en reforma electoral

Ciudad de México.- Ante la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, más de 200 políticos, intelectuales, especialistas y periodistas exhortaron al gobierno federal a promover un debate público incluyente.

Instaron a fortalecer mecanismos de representación política, es decir, acercar la distribución de curules en el Congreso de la Unión al porcentaje de votos obtenidos.

Asimismo, recomendaron preservar la autonomía de organismos electorales porque “es fundamental garantizar la neutralidad en toma de decisiones de órganos administrativos y jurisdiccionales a nivel federal y estatal”.

En tercer lugar defendieron la designación de consejerías y magistraturas electorales vía Congresos. Los firmantes coincidieron en que estas designaciones no deben realizarse por voto popular, sino por experiencia e imparcialidad. Aunado a ello, pidieron un sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos y privados de los políticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los firmantes están Xóchitl Gálvez, Federico Reyes Heroles, Sergio Aguayo, Lía Limón, José Narro Robles, Consuelo Sáizar, entre otros.