logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Piden inclusión en reforma electoral

Por El Universal

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Piden inclusión en reforma electoral

Ciudad de México.- Ante la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, más de 200 políticos, intelectuales, especialistas y periodistas exhortaron al gobierno federal a promover un debate público incluyente.

Instaron a fortalecer mecanismos de representación política, es decir, acercar la distribución de curules en el Congreso de la Unión al porcentaje de votos obtenidos. 

Asimismo, recomendaron preservar la autonomía de organismos electorales porque “es fundamental garantizar la neutralidad en toma de decisiones de órganos administrativos y jurisdiccionales a nivel federal y estatal”.

En tercer lugar defendieron la designación de consejerías y magistraturas electorales vía Congresos. Los firmantes coincidieron en que estas designaciones no deben realizarse por voto popular, sino por experiencia e imparcialidad. Aunado a ello, pidieron un sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos y privados de los políticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los firmantes están Xóchitl Gálvez, Federico Reyes Heroles, Sergio Aguayo, Lía Limón, José Narro Robles, Consuelo Sáizar, entre otros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelve al pueblo que teje magia
Vuelve al pueblo que teje magia

Vuelve al pueblo que teje magia

SLP

El Universal

Sheinbaum regresa 55 años después a Xochistlahuaca

“Mayo” Zambada sellará su destino
“Mayo” Zambada sellará su destino

“Mayo” Zambada sellará su destino

SLP

EFE

Sentenciados, 940 por “huachicoleo”
Sentenciados, 940 por “huachicoleo”

Sentenciados, 940 por “huachicoleo”

SLP

El Universal

Pese a afirmaciones, el delito ha ido en aumento

Piden inclusión en reforma electoral
Piden inclusión en reforma electoral

Piden inclusión en reforma electoral

SLP

El Universal