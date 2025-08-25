Sentenciados, 940 por “huachicoleo”

Ciudad de México.- Los sentenciados en el país por actividades delictivas vinculadas al mercado ilícito de combustibles, mejor conocido como “huachicoleo”, se situaron en 940 entre 2016 y julio de este año, revelan cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex) obtenidas por El Universal a través de Transparencia.

El dato contrasta con que en el mismo lapso ha habido 12 mil 362 detenidos tras verse involucrados en esta actividad.

Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), expuso que las cifras son reflejo de la existencia del problema incluso durante el sexenio pasado, cuando se aseguraba que el mercado ilegal se había reducido 95% y que ya se había solucionado.

“[El huachicoleo] no se combatió de forma frontal, por lo que proliferó y se volvió uno de los ingresos más importantes de las bandas criminales y los cárteles”, destacó en entrevista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En meses recientes se han dado a conocer los casos de incautaciones de barcos con cargamentos de combustibles ilegales y una minirrefinería de huachicol, así como el aseguramiento de 129 carrotanques de ferrocarril.

Las incautaciones de combustible robado que ha realizado el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional de enero a julio de este año, representan 10% de las pérdidas que Pemex reporta por el huachicol, de acuerdo con las cifras de la petrolera, los volúmenes reportados públicamente de aseguramientos y datos obtenidos vía Transparencia.

En el primer semestre del año se incautaron 41 millones 59 mil litros de combustibles, incluyendo gasolinas, diesel, crudo, combustóleo, turbosina y otros derivados, con un valor en el mercado de mil 11 millones de pesos, incluso considerando 129 carrotanques incautados y lo encontrado en una refinería clandestina en semanas previas.

Las pérdidas estimadas por Pemex en el primer semestre de 2025, principalmente por sustracción de combustibles, rondan 10 mil 250 mdp.