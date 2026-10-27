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"Me voy con la satisfacción del deber cumplido"

La Cámara de Diputados recibió la renuncia oficial de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE

Por El Universal

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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"Me voy con la satisfacción del deber cumplido"
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      Ciudad de México.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la renuncia oficial de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

      El presidente Raúl Bolaños Cacho Cué explicó que tras la recepción del documento, se dará cuenta al pleno de la Cámara de Diputados durante la sesión ordinaria a celebrarse este martes.

      En la carta, Taddei no precisó las razones de su dimisión, pero puntualizó que "la organización de las elecciones constituye una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal".

      Taddei agregó que la estabilidad, la independencia y la fortaleza del Instituto Nacional Electoral "son fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos".

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      Taddei destacó su trayectoria de 33 años como servidora pública, y aseguró que se retira con la satisfacción del deber cumplido:

      "Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana", concluyó.

      Este lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el Órgano Interno de Control llevaba una indagatoria por la entrega de contratos irregulares a proveedores cercanos a Guadalupe Taddei. Justificó que aún no haya denuncias interpuestas por parte del OIC, y dijo que se debe al cuidado al debido proceso.

      El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, adelantó que este martes presentarán un punto de acuerdo para citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente, titular del OIC del INE.

      "Tenemos que conocer qué está haciendo el OIC. ¿Cómo llegó el INE hasta este gravísimo exceso sin que fuera advertido de manera formal por el Órgano de Control? Y tenemos que conocer qué acciones se están tomando en este momento, porque si se permite la impunidad desde la complacencia de la Cámara de Diputados, el mensaje que se envía es que quienes están vinculados a Morena tienen barra libre para hacer lo que quieran con las instituciones".

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