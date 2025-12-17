Mejora confianza del consumidor mexicano en compras navideñas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- De cara a la temporada navideña de 2025, México registra una mejora en la confianza del consumidor, pues según el estudio de compras navideñas 2025 de Deloitte México, el porcentaje de consumidores que declara estar "mucho mejor" respecto a su situación económica de 2024 asciende a 25%, uno de los niveles más altos de Latinoamérica.

De acuerdo con el estudio, los consumidores que se sienten "un poco mejor" respecto al año previo representan 27%. Aunque el grupo que se percibe "igual" registra una ligera disminución, la tendencia general apunta a un entorno de mayor estabilidad.

El documento resalta que este mejor ánimo está asociado al fortalecimiento del empleo formal, mejoras en el ingreso real y una inflación más contenida. En este contexto, el consumidor mexicano llega al cierre del año con un optimismo medido, pero superior al observado en otros países de la región, lo que se refleja en decisiones de gasto más estables y planeadas.

El estudio muestra que México y Perú encabezan la estabilidad del gasto navideño en Latinoamérica, con 51% de los consumidores que planea gastar lo mismo que en 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso mexicano, solo 20% prevé reducir su gasto, mientras que 29% anticipa incrementarlo. Dicho equilibrio refleja una mayor confianza financiera y una menor percepción de riesgo, apoyadas por la expansión del crédito formal, el acceso a esquemas omnicanal y la moderación de precios en categorías clave.

El estudio añade que las razones para gastar menos también muestran cambios, donde la preocupación por la situación laboral cae de 33% a 16%, mientras que aumenta la cautela macroeconómica a 26%.

Detalla que el patrón dominante no es el miedo, sino una prudencia racional. Entre quienes planean aumentar su gasto, las principales motivaciones se concentran en comprar más regalos con 26%, la renovación de productos con 21% y el gasto habitual con 21%.

En tanto, la estabilidad laboral se consolida como el factor más relevante para impulsar el consumo. Su importancia sube de 6% a 21%, reflejando una percepción más positiva del mercado de trabajo y un entorno macroeconómico más predecible.

Esto posiciona a México como uno de los mercados donde el empleo se convierte en un detonador real del consumo durante la temporada navideña.

En cuanto al calendario de compras, 2025 marca un cambio estratégico frente a 2024. Aunque el país lideraba las compras durante el Buen Fin y el Black Friday, la primera semana de diciembre se convirtió en el nuevo pico de consumo, al pasar de 19% a 39% de participación.

Las compras tardías y las realizadas el 24 de diciembre pierden peso, lo que indica una planificación más anticipada por parte de los consumidores.

El documento explicó que este giro responde a la intención de evitar saturaciones logísticas, asegurar disponibilidad de inventarios y aprovechar promociones tempranas. Además, refleja una mayor madurez omnicanal, en la que el comprador prioriza la conveniencia y el control frente a la improvisación, consolidando un patrón de consumo más eficiente y predecible.

Respecto a la cantidad y el valor de los regalos, el texto detalló que el comportamiento del consumidor mexicano se mantiene estable. El rango de 4 a 7 obsequios se consolida como el estándar: 32% compra entre 4 y 5 regalos y 21% adquiere entre 6 y 7, lo que refleja celebraciones familiares amplias y una fuerte carga social en estas fechas.

En términos de gasto, el ticket por regalo se distribuye principalmente entre 16 dólares y 50 dólares, con una preferencia por productos de valor medio, percibidos como accesibles y de buena calidad.

En el canal digital, México consolida su liderazgo en Latinoamérica. El segmento de compradores intensivos que realiza entre 51% y 75% de sus compras en línea crece de 7% a 18%, mientras que el rango de 21% a 50% se mantiene fuerte con 33%.

Este avance refleja la madurez del ecosistema omnicanal, la expansión logística y la mayor confianza en plataformas digitales, aunque persisten barreras como el temor a recibir productos incorrectos o dañados y el costo del envío.