Menor que dio a luz en Chiapas evoluciona favorablemente

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., enero 9 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud del gobierno federal informó que la menor tzotzil que dio a luz en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas se encuentra estable y fuera de peligro, con evolución clínica favorable y bajo seguimiento médico continuo.

En un comunicado, la dependencia precisó que la paciente presentó "una urgencia obstétrica que fue atendida de manera oportuna en unidades del sistema público de salud y se activaron de inmediato" los protocolos establecidos para la atención integral de emergencia obstétrica.

Con la intervención médica especializada su estado respiratorio fue estabilizado y actualmente no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida respecto.

El recién nacido es un niño prematuro que permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos neonatales donde recibe atención médica especializada y permanente.

Su condición, agregó, es delicada, de acuerdo con su edad gestacional, que son 34 semanas. El personal de salud está realizando todas las maniobras médicas necesarias para favorecer su evolución.

La Secretaría de Salud afirmó que el caso ha sido atendido conforme a los protocolos clínicos normativos y de derechos humanos vigentes, y se garantiza en todo momento la atención médica, la confidencialidad y el interés superior de la niñez.

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y fuera de peligro, "luego de haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión lo que generó su traslado al Hospital de las Culturas", indicó en un reporte oficial.

De manera preliminar, precisó, se dijo que la madre de 13 años y el padre de 17 años cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos.

Aun así, la Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación a fin de esclarecer los hechos de acuerdo con la ley.

Al respecto, la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Colectiva Feminista 50 más 1 manifestó que el caso es preocupante porque no se trata de un hecho aislado, sino que es parte de "una problemática estructural" que prevalece en comunidades originarias de Chiapas.

La ONg refirió que, en junio de 2024, después de que se informó que Chiapas ocupaba el primer lugar en el país en embarazos adolescentes, el Congreso Estatal aprobó reformas legales para prohibir y sancionar el matrimonio infantil.

Aunque, afirmó, que la realidad demuestra que la ley no se está aplicando de manera eficaz.

"Estas uniones continúan sin que ninguna intervenga para prevenirlas, investigarlas o sancionarlas".