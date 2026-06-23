logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Merlín" roba cámara en Mañanera

Por El Universal

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
"Merlín" roba cámara en Mañanera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Con su pico largo, sus alas, calcetas en sus patas, su jersey de la Selección Mexicana, una bufanda del Mundial y haciendo "¡cuack, cuack!", el famoso pato "Merlín" entró al Salón Tesorería de Palacio Nacional, seguido de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

      Invitado especial a la mañanera por su popularidad como embajador oficial de la Ciudad de México en el Mundial, el ave emprendedor ocupó la primera fila de funcionarios junto al titular de Profeco, Iván Escalante; el asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, José Alfonso Suárez del Real; y el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo.

      El pato más famoso y querido de México no pudo contestar las preguntas de los asistentes a la mañanera, pero su dueña Karla Gómez, de 48 años, fue quien compartió que es "el patrón" de un negocio de agua embotellada en la capital del país.

      Inquieto a ratos y con flashes de las cámaras sobre su emplumado cuerpecito que todos cuidan no pisar, Merlín permaneció en su silla junto a sus "hermanos": Cristian, de 14 años, y Carlos, de 22.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "¡Cuack, cuack, cuack!", se escuchaba de repente en el recinto del Centro Histórico. 

      Mientras Merlín figuraba en el espacio más importante del gobierno federal, las redes sociales explotaban: "¡Qué bello!", ¡Qué hermoso!" y "¿por qué no recibió a las madres buscadoras?".

      En la mañanera, también se supo que el animal de compañía fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México, porque en algún momento le robaron sus zapatos. En el Salón Tesorería, la Presidenta anunció que ayudará a la familia dueña del ave "en todo lo que necesite", para que tenga "una mejor calidad de vida".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SEP confirma suspensión de clases el viernes 26 de junio
        SEP confirma suspensión de clases el viernes 26 de junio

        SEP confirma suspensión de clases el viernes 26 de junio

        SLP

        El Universal

        La SEP establece que el personal docente trabajará en evaluación y entrega de boletas, mientras los alumnos descansan.

        Diez legisladores de Morena piden licencia para elecciones 2027
        Diez legisladores de Morena piden licencia para elecciones 2027

        Diez legisladores de Morena piden licencia para elecciones 2027

        SLP

        El Universal

        La Comisión Permanente analizará nuevas solicitudes de licencia para que morenistas compitan en las elecciones de gobernador 2027.

        Semar rinde homenaje a caninos jubilados Niko, Hunter e Hidra
        Semar rinde homenaje a caninos jubilados Niko, Hunter e Hidra

        Semar rinde homenaje a caninos jubilados Niko, Hunter e Hidra

        SLP

        El Universal

        La Secretaría de Marina reconoció la labor de tres perros operativos en búsqueda, rescate y detección de explosivos.

        Decomisan más tres toneladas de cocaína en Guerrero y Tlaxcala
        Decomisan más tres toneladas de cocaína en Guerrero y Tlaxcala

        Decomisan más tres toneladas de cocaína en Guerrero y Tlaxcala

        SLP

        EFE

        Las autoridades federales aseguraron más de 3 toneladas de cocaína en dos estados, con apoyo de la Secretaría de Marina.