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Mexicable línea 3 modificará su trazo

Por El Universal

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Mexicable línea 3 modificará su trazo
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      Naucalpan, Méx.- Por motivos de seguridad nacional, la Línea 3 del Mexicable modificó su trazo para librar una fracción de instalaciones del Campo Militar ubicado a lado del Metro Cuatro Caminos, en Naucalpan.

      El ajuste, solicitado por la Sedena, obligó a replantear parte del proyecto y, junto con otros retos técnicos, llevará a que el sistema entre en operación durante el primer semestre de 2027.

      Mientras, se pueden observar parte de las 47 torres metálicas de 62 que sostendrán el transporte que conectará la zona alta de Naucalpan con la Ciudad de México.

      Rebeca Ortega Reyes, enlace de Seguimiento de Proyectos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), informó que ante la modificación solicitada por la Sedena "se suspendió la obra" en la estación Cuatro Caminos.

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      "Fue una cuestión de seguridad nacional que el Campo Militar no puede quedar expuesto desde el exterior", explicó.

      La estación Cuatro Caminos llegó a tener un avance en su construcción superior a 85%; sin embargo, ante las modificaciones se quitó el sistema electromecánico y se mantuvo la obra civil.

      Este cambio sumó una "estación intermedia" al trazo, la cual será construida entre Cuatro Caminos y la de Lázaro Cárdenas.

      En la de Lázaro Cárdenas se encuentra otro obstáculo: cruzan líneas de alta tensión de la CFE.

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